Nem tudod, mivel fojtsd le a hat rúd beiglit? Novák Katalin segít!

Napokon belül karácsony, el kéne végre dönteni, hogy több kilónyi beigli után milyen süteményekkel tegyük tönkre magunkat, kéne pár szaloncukor is, de a boltokat már kifosztották, a kimért, kilós szaloncukorból is csak pár angyalkafejes csomagolás maradt a polcok alá dobva. Kétségbe lehetne esni, hogy akkor most mégis mit akasztunk a fára, de teljesen felesleges pánikolni, mert Magyarország családügyi minisztere ilyen esetekben (is) jóságos édesanyaként lát el minket nélkülözhetetlen jótanácsokkal. Novák Katalin már évek óta cukrászinfluenszereket megszégyenítő módon ontja magából a süteményes posztokat, igaz, nem minden esetben osztja meg velünk, halandókkal a pontos recepteket, de a fotók alapján legalább lehet inspirálódni, hogy mivel lenne jó tovább emelni a vércukorszintünket az ünnepek alatt. Szóval aki úgy akarja ünnepelni a karácsonyt, mint a Fidesz köztársasági elnökjelöltje, az most vegyen elő tollat és papírt, egy bevásárlólistával még el lehet ugrani a legközelebbi boltba, hátha maradt még a sarokban egy kis liszt, cukor vagy darált keksz.

Szaloncukrok

Erdei gyümölcsös/marcipános szaloncukor, szalvétába csomagolva:

Cukormentes változat – eritrittel összerottyantott bogyós gyümölcsökből:

Töltött káposztához hasonlító, DE! fehércsokis mandulás:





Édes sütemények

Nem érdemes a zserbóval bajlódni, ha lehet csinálni keksztekercset! Novák a fotón látható – egyébként kókusztekercsnek tűnő – verzióból rögtön hármat is csinált, hogy meglepje vele egy miniszter társát a kormányülésen. Márpedig ha egy miniszternek megfelelő desszert a keksztekercs, akkor az ünnepi asztalra sem szégyen ezt tenni!

Hála az égnek a fentinek létezik glutén- és cukormentes változata is.

Tiramisu és meggyes izé – recept nincs, mindenki oldja meg maga!

Novák végtelen kreativitásának köszönhető a következő recept, miután a családügyi miniszterrel megtörtént az a tragédia, hogy nemcsak otthon, de még a közeli boltban sem volt mogyorókrém. Márpedig ő brownie-t akart sütni, ezért gondolt egyet(!), és mogyoróvajat tett a brownie-ba, amibe egyébként legjobb tudomásom szerint leginkább csak embertelenül sok tojás és csokoládé kell, de hát ki vagyok én ahhoz, hogy megkérdőjelezzem egy tárca nélküli miniszter cukrásztudományát.

Croissant és égett aranygaluska – recept nincs, de inspónak elég ez is.

Egyértelműen azok a kedvenc bejegyzéseim, amikhez nemcsak receptet, de szelfit is mellékel a miniszter asszony, mert így mindenki elhiheti, hogy bizony ezt a csúsztatott palacsintát is ő csinálta, a két kezével. Mint az ablakpucolást.

Meg mint a pisztáciakrémet, aminek szintén volt oly szíves megosztani a receptjét.

A Fidesz-sütinek viszont már nem osztotta meg a pontos receptjét, csak azt, hogy a titka a narancssárga ételfesték.

Bónusz sós sütemény

A csokisnak álcázott, DE! sós aprósütemény, aminek az a titka, hogy cirka huszonöt perccel tovább kell sütni, mint amennyit a recept ír.

(Címlapkép: Botos Tamás)