Olaszország kilép az Egy övezet, egy út kezdeményezésből

Az olasz kormány megerősítette, hogy az ország kilép a Kína által vezetett Egy övezet, egy út kezdeményezésből. Giorgia Meloni miniszterelnök már értesítette a kínai vezetést, hogy az év végi határidő lejárta előtt felhagynak az együttműködéssel.

2019-ben Olaszország volt az egyetlen nagy nyugati ország, amelyik csatlakozott a kínai kezdeményezéshez. Meloni már korábban is hibának nevezte ezt. Az olasz kormány elégedetlenségéhez hozzájárulhatott, hogy a 2019-ben beígért 20 milliárd eurónyi kínai beruházásnak csak a töredéke valósult meg.

photo_camera Giorgia Meloni Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A magyar kormány továbbra is kitart a kezdeményezés mellett, Orbán Viktor idén októberben is részt vett Pekingben az Egy övezet, egy út fórumon, ahol többek között ezt mondta: „Az »Egy övezet, egy út« kezdeményezés jelenleg a világpolitika legátfogóbb kezdeményezése. Eddigi eredményei önmagukért beszélnek. Mi, magyarok is nagy munkában vagyunk: szerb barátainkkal – köszönve ezt Vučić elnök úrnak – egy olyan vasútvonalat építünk, amely a leggyorsabb szállítási útvonalat fogja jelenteni a görögországi kikötők és Nyugat-Európa között. Mi újra erős és versenyképes Európát szeretnénk. Ehhez viszont nem elszigetelni kell magunkat, hanem szorosabbra kell fűzni az együttműködést, és erősíteni kell a konnektivitást.” (via BBC)