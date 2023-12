Nyert a Liverpool, a sértődött Klopp így is majdnem felfalta a riportert

Simán győzött a Sheffield ellen a Liverpool szerda este a Premier League-ben, többek közt Szoboszlai Dominik egyszerre elegáns és laza góljával.

Jürgen Klopp, a vendégek menedzsere mégsem tűnt lelazultnak, amikor lefújás után interjút adott az Amazon Prime-nak. Pedig nem volt ellenséges a hangulat: a riporter jókedvűen sorolta, mennyi fronton kell helytállni a csapatnak, miközben sok a sérültjük, de elég volt egy félmondat, és lobbant a láng.

Klopp egyszer már évekkel ezelőtt kikelt a kora délutáni meccsek miatt, és néhány hete ismét szóvá tette, hogy a Liverpoolnak túl sűrűn kell déli órákban pályára lépni a Premier League-ben. Három hete azért akadt ki, mert előrébb hozták a Manchester City elleni rangadót, pedig azon a héten válogatott meccseket rendeztek, és a visszatérő játékosoknak nem maradt idejük kipihenni a hétközi találkozókat.

Ezt merészelte szóba hozni az Amazon riportere, amikor odavetette: nem elég a sűrű program, de megint a kedvenc időpontjában kell pályára lépniük a hétvégén a Crystal Palace ellen. És bár rosszindulat nem érződött a kérdésen, Klopp azonnal füstölni kezdett.

„Persze, nyugodtan csinálj belőle viccet.”

A lefújás után minden edző a meccs hevében ég, érthető, ha lobbanékonyabb állapotban van. És sok igazsága is van Kloppnak: feszes a menetrend, nagy a nyomás, nincs megállás a szezonban. A riporter érezte is, hogy rossz gombot nyomott be, pacifikálni próbálta a helyzetet, méltatni a mestert: micsoda szenvedély, láthatóan élvezi a munkát, stb., de már menthetetlen volt a dolog.

„Nem tudom, ma mikor fogunk hazaérni, hajnali 1-2 körül, holnap van két edzésünk. Ok, a Palace is ma játszott, de láthatóan fogalmad nincs, miről van szó, még ha a futballban dolgozol is, szóval miért is próbálnám elmagyarázni. Csinálj belőle viccet, mutatja, mennyire fogalmad nincs, miről beszélsz. Hiszen ez futball, szórakozás, értem én!” - mosolygott tovább Klopp, nagy adag gúnnyal a hangjában, mintha a futball ne lenne szórakozás (is).

- Az emberek beszélnek erről. Nem akartam tiszteletlen lenni.

- Már sikerült. De hát te mondhatsz amit akarsz, csak én nem mondhatok.

A riporter a végén, hogy legalább a zárás békés legyen, tett még egy próbát, de esélytelenül:

- Győzött a csapat, két pontra az éllovas, ez a lényeg, gratulálok, sok sikert a Palace ellen a hétvégén.

- Persze, nyilván ezt mondod majd a Palace-nak is. Köszönöm.

Mikrofon az asztalra, interjú vége.

Pro tipp: Érdemes egyszer úgy végignézni, hogy csak Steve McManaman és Billy Sharp tekintetét figyeled.