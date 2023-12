Mégsem biztos, hogy a honvédség beleugrik a veszélyes csádi misszióba

Honvédségi forrásaink szerint egyre nagyobb a bizonytalanság a csádi misszió indítása körül a kinti veszélyes és kiszámíthatatlan körülmények miatt, a honvédségen belül sem tudni, lesz-e egyáltalán misszió az eredetileg kommunikált formában.

Mit lehet tudni a tervezett csádi műveletről?

A kormány elmondása szerint a misszió elindítására 2023. szeptember 19-én kelt levelében a csádi elnök kérte fel Magyarországot. Azt nem tudni, hogy pontosan ki küldte ezt a levelet, mert „elnök” jelenleg nincsen Csádban, a parlament honvédelmi bizottságában pedig a képviselők kérésére sem mutatták be a levelet, így erről több információ azóta sincsen. A parlamentet viszont ez sem akadályozta meg abban, hogy – a svéd NATO-tagsággal ellentétben – példás gyorsasággal, úgymond katonás rendben, 143 igen, 30 nem, 2 tartózkodás mellett alig 3 hét alatt megszavazza a katonai misszió támogatását.

photo_camera Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi és Dago Yacoub csádi nemzetvédelmi miniszter. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A miniszteri indoklás szerint azzal a hármas céllal indítanák a missziót, hogy hozzájáruljanak a migráció megfékezéséhez, támogassák a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint biztonságos hátteret adjanak annak a komplex gazdasági és humanitárius segítségnyújtási csomagnak, amelyet Magyarország a Hungary Helps keretében visz az országba.

A misszióval kapcsolatos kormánykommunikációt mindenhol a migrációellenes küzdelem dominálta, de ez pont nem szerepel a kormányhatározatban, ami a Magyar Honvédséget az alábbi feladatok ellátására szólítja fel:

tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok ellátása,

a Csádi Köztársaságban tartózkodó magyar állampolgárok és a helyben lévő magyar érdekeltségek oltalmazása,

továbbá a terrorizmus elleni küzdelem támogatása.

A viszonylagos stabilitás ára a brutális elnyomás

Csád rendelkezik Afrika tizedik legnagyobb olajtartalékával, mégis a világ kilencedik legszegényebb országa, a HDI indexe, azaz a humán fejlettségi mutatója, ami a születéskor várható élettartam, az írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján hasonlítja össze az országokat, a második legalacsonyabb a világon.

Az ország 2003-tól kezdődően kezdett olajat exportálni, de az ebből származó bevétel nagy részét az ország autokratikus uralkodója, Idriss Deby fejlesztés helyett a lázadók elleni harcra és a másként gondolkodók elleni fellépésre költötte. Amikor Debyt 2021-ben megölték, a fia, Mahamat Idriss által vezetett katonai tanács vette át az ország irányítását. Az alkotmányt röviddel ezután felfüggesztették, a kormányt és a parlamentet is feloszlatták, az ellenzéki pártok nagy részét betiltották, vezetőiket elüldözték, vagy börtönbe zárták. Idriss a mai napig "ideiglenes" államfő.

Csád a száheli övezet egyik utolsó viszonylag stabil állama, de ennek megvan az ára, ugyanis a világ egyik legelnyomóbb rendszere működik itt. A régióban az egyik utolsó francia szövetséges, lényegében a gyengülő francia befolyás egyik utolsó bástyája, ahova még nem tűztek sem orosz, sem iszlamista zászlót. Ilyen előzmények után terveznek 2024-re közvetlen elnökválasztást, előre borítékolható eredménnyel.

A kormány migrációs szemüvegén keresztül nézve Csád egyébként nem kibocsátóország, hanem regionális tranzitország a Líbián keresztül Európába vezető útvonalon. Bár a környező országokhoz képest stabil, a szomszédos országok problémái nem állnak meg a csádi határokon: a szudáni polgárháború elől idén már több százezren menekültek át Csádba, a több mint 1400 kilométer hosszú szudáni határ mentén most is több nagy menekülttábor működik.



photo_camera Szudáni menekültek Csádban sorakoznak segélyért Fotó: GUEIPEUR DENIS SASSOU/AFP

200 fő 1,2 millió négyzetkilométerre

A honvédség létszámát figyelembe véve kifejezetten sok, nagyjából 800 katona vesz részt már most is valamilyen külföldi misszióban. Ez valójában háromszor ennyi embert jelent, mivel a missziót mindig megelőzi egy féléves felkészülési időszak, a hazatérés után pedig egy reintegrációs program következik. A megkérdezett szakértők szerint a missziókba kiküldhető állományból nagyon nehéz újabb 400 katonát biztosítani a csádi misszióra, főként, ha figyelembe vesszük azt is, hogy 2025-ben EU-s harccsoportváltás is lesz, amire a felkészülés már 2024-ben elkezdődik, és ez újabb 225 katonát fog lekötni.

(Az EU-ban féléves váltásokban egyszerre két, többnemzeti harccsoport működik, amiknek bárhol, bármikor bevethetőnek, és önellátónak kell(ene) lennie. Az EU-s harccsoport biztosítása készenléti állapotot jelent az érintett katonák számára, ők csak külön jogszabályban meghatározott módon és időre mehetnek szabadságra, vagy hagyhatják el az ország területét. Ha pedig a készenléti időszakban valami történik, és Brüsszel riaszt, akkor menni kell.)

Nem nemzetközi együttműködés keretében folytatott missziós tapasztalata egyáltalán nincsen a honvédségnek, hiszen ez lenne az első bilaterális művelet, amiben részt vesznek magyar katonák. A Nemzeti Katonai Stratégia is „csak” nemzetközi szervezetek keretei közt, vagy alkalmi koalícióban való missziós szerepvállalást irányoz elő. Kérdéses, hogy milyen elérhető célokat tűzhet ki egy maximum 200 fős katonai kontingens egy több, mint 1.2 millió négyzetkilométeres országban úgy, hogy a 200 főnek egy része a tábort, és a műveleti központot működteti, az alapvető szolgáltatásokért (élelmezés, orvosi ellátás, stb.) felel, és csak a maradék részük tud a tényleges feladatok végrehajtásában részt venni.

A honvédség számára sem egyértelmű, hogy a migráció megállításával összefüggésben milyen feladatokat kellene a magyar katonáknak ellátnia. A legnagyobb menekülttáborok a szudáni határ környékén vannak, de a magyar bázis a főváros, N'Djamena környékén lenne/lett volna, a szudáni határtól 1000 kilométerre.

Előrevetíthető, hogy a nyelvi különbségek komoly akadályokat jelentenének. (A franciául beszélő magyar katona majdnem olyan ritka, mint az angolul beszélő csádi. Az afganisztáni misszióban Magyarországon élő afgánokat, vagy az ő Afganisztánban maradt ismerőseiket használták tolmácsként, Csád esetében ez a gyakorlat mindenképp nehezebb lenne.)

A misszió elindulásával Magyarország és Csád közötti folyamatos szállítási feladatok ellátására lenne szükség, erre jelenleg nincs rendelkezésre álló eszköze a honvédségnek, külön bérleti konstrukciót kellene kialakítani. Ilyen feladatot azok az Embraer szállítók tudnának megoldani, amik 2024 év vége felé fognak Magyarországra érkezni, a pápai C-17-es szállítógépekkel pedig az érvényben lévő megállapodások alapján Magyarország évente nagyjából 50 órát repülhet. (Összehasonlításként: az iraki misszió alatt heti rendszerességgel járt oda-vissza a szállítógép.)

photo_camera A Nehéz Szállító Ezred egyik, magyar felségjelzésú C17-ese az eindhoveni Air Base EIN futópályáján 2021 augusztusában. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Szintén bizonytalanság övezi a határátlépés kérdését. A parlamenti határozat úgy fogalmaz, hogy a felhatalmazás kiterjed „nemzetközi jogi mandátum vagy állami meghívás esetén és annak birtokában a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. feladatainak támogatására vonatkozó, az OGY határozat 1. pontja szerinti magyar szerepvállalással összhangban álló, a Csádi Köztársasággal határos államok területén végzendő katonai feladatokra is” Ez praktikusan azt jelentené, hogy bizonyos esetekben a magyar katonák a szomszédos államokban is, akár fegyverrel is felléphetnek. Ennek a hátterében valószínűleg (részben) az állhat, hogy a korábbi francia gyarmatokból (Burkina Faso, Mali, Mauritánia, Niger, Csád) álló Száhel G5 együttműködés államai között van egy megállapodás, ami szerint minden határ mentén egy 50 kilométeres zónát hoztak létre, hogy a nemzeti kontingensek közös műveleteket hajthassanak végre, vagy a saját határaikon túli célpontokat üldözhessenek. Ez viszont praktikusan „csak” a nigeri határ átlépését tenné lehetővé a honvédség számára, ha a csádi haderővel közös akciókat folytatnak.

Általában a missziós szolgálatteljesítés népszerű a katonák között, mert ebben az időszakban az illetményük többszörösét tudják megkeresni, illetve meggyorsítja a szakmai előmenetelt is, de honvédségi forrásaink szerint a csádi missziónál jelentős az ellenállás a kontingens gerincének tervezett különleges műveleti erők soraiban is.

Milyen magyar érdekeket kell Csádban oltalmazni?

Legalább annyira homályos, hogy a csádi „elnök” miért pont Magyarországot kérte fel erre a műveletre, mint az, hogy mik azok a magyar érdekek Csádban, amiket a misszió keretében oltalmazni kell. Érdemes megnézni a kormányhatározat meglehetősen gazdaságfókuszú indoklását:

„A komplex megközelítés lényege, hogy a magyar katonai jelenlét mellett magán/állami szereplőknek a célországok, céltérségek

- agráriumában (pl. öntözési technológiák, feldolgozóipar),

- gazdaságában (nyersanyagok kinyerése, energetikai dimenzió),

- külkereskedelmében (védelmi, kettős felhasználású termékek forgalma) és

- társadalmi stabilizációjában (ösztöndíjak, nemzetközi fejlesztési tevékenység, vallásdiplomácia, civil-katonai együttműködési projektek)

a magyar nemzeti érdekkel összeegyeztetett módon legyen lehetőségük részt vállalni.”

Mit is jelent ez egyszerűen fogalmazva? Azt, hogy a csádi gazdasági, külkereskedelmi, agráriumi érdekeltséggel rendelkező - vagy reálisan nézve inkább azt a jövőben kialakító - állami és magánszereplők (érdekek) védelmére is a honvédséget használnák a kormányhatározat alapján. Öntözési és mezőgazdasági technológiákkal foglalkozó cégek évtizedek óta jelen vannak Afrikában. Ennél sokkal érdekesebb a nyersanyagokra és energetikára vonatkozó rész: itt ugyanis nincsen terra nullius, azaz senkiföldje, ahova érdeksérelem nélkül be lehet nyomulni magyar szereplőknek, a csádi régió geopolitikai realitása teljesen más.

A nagyok játszótere

Csádban – az afrikai kontinensen tapasztalható általános befolyáscsökkenés ellenére – még mindig nagyon erős szerepe van Franciaországnak. Bár a francia haderő folyamatosan szorul ki a hagyományos befolyási övezetéről, a csádi francia misszió jövőjéről még nem döntöttek. A tervezésre rálátó szakemberek szerint a franciákkal való jó kapcsolat megtartása mindenképp szerepet játszik a csádi misszió elindításában: Magyarországnak az Európai Unión belül szüksége van Franciaország „jóindulatára”, és ha az orosz-ukrán háború tovább folytatódik, akkor nukleáris fűtőanyag-utánpótlásra is. Nem tudni egyelőre, hogy mi lesz a csádi francia miasszió jövője: bár ez az egyik utolsó száheli francia „bázis”, a francia hadsereg nigeri elzavarása óta Csádban is megerősödtek azok a hangok, amik a franciák kivonulását pártolják, igaz, hogy ez nem a csádi ideiglenes elnök környezetét jellemzi. Egy esetleges francia kivonulás esetén viszont a francia érdekeltségek – elsősorban bányák – védelme jelentősen csökkenne.

photo_camera Emmanuel Macron francia elnök és Mahamat Idriss Deby ideiglenes csádi elnök találkozója az Elysée palotában 2023. június 21-én. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Gazdasági szempontból az afrikai kontinens legerősebb szereplőjévé egyértelműen Kína vált. Peking a hatalmas méretű befektetések következtében aszimmetrikus gazdasági (és politikai) kapcsolatokat alakít ki az afrikai országokkal, amit saját befolyásának erősítésére használja fel a világgazdaság mellett a nagypolitikában is. 54 afrikai országból 52-vel kötött kétoldalú megállapodást az Egy övezet, egy út program keretében.

Az afrikai orosz befolyás szintén egy olyan terület, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni egyetlen, Afrikába (gazdaságilag-politikailag-katonailag) belépni kívánó új szereplőnek sem. Az orosz befolyás nem olyan egyértelműen gazdasági fókuszú, mint a kínai, a politikai-katonai kapcsolatok látványosabbak, mint Kína esetében, elég csak a Wagner-csoport (maradványainak) afrikai jelenlétére gondolni. 2023 elején amerikai hírszerzési információk szerint a Wagner-csoport a lázadókkal ellentétben merényletet tervezett a csádi elnök ellen.

Valószínűsíthető, hogy ilyen geopolitikai környezetben bármilyen jelentősebb magyar gazdasági szereplő csak valamilyen „informális” jóváhagyással juthat előre, így inkább valamilyen gazdasági érdekeltség jövőbeli átvétele az, ami az elképzelhető kategóriába tartozik. A kormányhatározatnak a védelmi, és kettős felhasználású termékek forgalmára vonatkozó utalása szintén egy érzékeny terület. Több forrásunk állította, hogy a honvédség által már nem használt fegyvereket (pl. helikoptereket) Csádban tervezi hagyni a honvédség. Korábban is felmerült már, hogy az új hadiipari beszerzések beérkezése után mi lesz az elöregedett szovjet fegyverek sora, hiszen eddig is egyértelmű volt, hogy az Orbán-kormány még nyugati fegyverekért cserébe sem akarja ezeket Ukrajnának hagyni. Ebből arra lehet következtetni, hogy az ország vezetőinek értékelése szerint ezeknek a fegyvereknek jobb helye lenne a Magyarországtól mintegy 4000 kilométerre levő Csádban, a világ egyik legelnyomóbb rezsimében, mint az Oroszország által megtámadott, szomszédos Ukrajnában.

Természetesen nem ez lenne az első alkalom, hogy egy ország külföldi katonai misszión keresztül jut fegyverekhez, elég csak arra gondolni, hogy a teljes közel-keleti térséget hogyan árasztották el a nyugati fegyverek, a kormány preferenciáit azonban jól tükrözné ez a választás.