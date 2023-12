VSquare: 10 milliárd dollárba is belekerülhet a rákosrendezői „mini-Dubaj”

Duplájába is belekerülhet a rákosrendezői „mini-Dubaj” – írja csütörtöki hírlevelében a VSquare, aminek magyarországi híreit a Direkt36 oknyomozó újságírója, Panyi Szabolcs szerkeszti.

A VSquare számolt be először arról, hogy a kormány arab befektetők bevonásával új városközpontot hozna létre Rákosrendező környékén, luxusberuházásokkal körbebástyázva. A még nem véglegesített tervek szerint a városközpont egyik központi eleme egy 220-240 méter magas felhőkarcoló lenne.

photo_camera Lázár János, építési és beruházásokért felelős miniszter 2023 december 4-én Budapesten Fotó: Németh Dániel/444

A hírlevél egy kormányközeli forrásra hivatkozva arról ír: zárt ajtók mögött Lázár János a hír megjelenését követően hivatalosan bejelentett (az 1 milliárdos kormányzati támogatással együtt) 6 milliárd dollár helyett közel 10 milliárdra teszi a projekt megvalósulásának komplett költségeit.

A kormány állítólag már októberben tárgyalt a projektről, amit akkor 1900 milliárd forintra becsültek. A most elhangzott 10 milliárd dollár ennek megközelítőleg a duplája: akár 3500 milliárd forintnál is magasabb összeg lehet.

Lázár állítása szerint maga sem támogatjaa magas felhőkarcoló építését, Karácsony Gergely pedig egészen biztosan nem, de a főpolgármestert nem csak ez zavarja, hanem az is, hogy a luxusberuházás semmiben nem enyhítene a Fővárost is sújtó lakhatási válságon; és akkor a városképet érintő káros hatásairól nem is esett szó.

A miniszter korábban a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy szabad kapott az ügyben Orbán Viktor miniszterelnöktől, néhány megkötéssel.

A tervekben, amiket a Telex szerzett meg november végén, a felhőkarcoló mellett meghosszabbított metró és villamosvonal-összekötés és egy nagy kötöttpályás közlekedési csomópont kialakítása szerepel, amit a rákosrendezői vasútállomás helyén alakítanának ki. A 130 hektáros területnek hozzávetőleg a felét építenék be, 35-re lenne szükség a kötöttpályás közlekedés összeköttetéseihez, 20-25 hektáron parkot létesítenének.

Lázár sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta a VSquare értesülését, ami szerint a befektető tényleg a Burdzs Kalifát építtető arab üzletember, Mohamed Alabbar lesz-e.