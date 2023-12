Autista fiúval üvöltözött a szolnoki buszsofőr egy becsomagolt szendvics miatt

Az uzsonnára kapott, szalvétába csomagolt szendvics miatt kezdett el kiabálni egy fiúval hétfőn délután a 24-es buszon Szolnok a sofőr. A vezető az ordította a 14 éves gyereknek, hogy „Ne menjél fel kajával!”. Az autista fiú megretten az erős hangoktól, ezt jelezte is az őt kísérő anyja a sofőrnek, de a vezető nem foglalkozott a figyelmeztetéssel. Az anya szerint azzal védekezett meglehetősen durva hangnemben, hogy ő nem üvöltött, csak szólt. Erre az anya is emelt hangnemben válaszolt.

Eddigre azonban a gyerek ledermedt, leült a busz közepén. „Remegett, tördelte az ujjait, próbáltam nyugtatni, de nem sikerült. Mivel Tourett-szindrómája is van, ami egy pánikreakcióként jelentkező akaratlan mozgás, előfordul, hogy valamibe beleüt. Már nézegette is az ablakot, végül a saját homlokába ütött bele. Felajánlottam hogy szálljunk le a következő megállónál, de félt, hogy egy másik sofőr is így bánik majd vele” – mesélte a Szoljonnak az anya.

Az anya panaszt tett a Volánnál, hogy ez nem fordulhasson elő többet autizmussal élő gyerekkel.

„Ha én nem vagyok ott vele, és ne adj' Isten a sofőr leszállítja a buszról, mit csinál akkor egy ilyen gyerek? Ott blokkol le. Nem, nincs rájuk írva hogy autisták, de ott van a gyerekem táskáján a kitűző, ami ezt jelzi, és ott van az én táskámon is. Előfordulhat, hogy nem veszi észre, de akkor is milyen jogon ordít bárkivel, miért nem lehet szépen mondani valamit?”.

Balogné Szabó Anita, az Autistákért Szolnokon Egyesület elnöke szerint „egy ilyen eset az autizmussal élőben pánikot okoz, amit vagy azonnal láthatóan kinyilvánít az érintett, vagy már csak otthon, a saját környezetében. Ez a félelem pedig ahhoz a tevékenységhez kötődik majd, amiben ez a negatív élmény történt. Ez olyan mértékű is lehet, hogy az autista személy többé nem száll majd buszra, hiszen hozzákapcsolja ezt a negatív, félelmet kiváltó emlékképet”.



A busztársaság a lap megkeresésére azt közölte, hogy az autóbuszon tilos fagylaltozni, ételt és italt fogyasztani és csomagolatlan vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszerrel, itallal utazni, tartózkodni. Ugyanakkor „társaságunk munkavállalóival szemben alapvető elvárás az empatikus, segítőkész szolgáltatói magatartás. Az esettel kapcsolatos bejelentést természetesen kivizsgáljuk és a bejelentőt az előírt határidőn belül tájékoztatjuk az eredményről”.