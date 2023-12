Mit adott nekünk a szaúdi fociliga? Például egy fantasztikusan hülye 11-est

Hiába igazolnak döbbenetes összegekért már nem csak hajlott korú sztárokat Szaúd-Arábiába, mégis marad a tökéletes érdektelenség a helyi bajnokság iránt. Aztán jön egy al-Hazem–al-Fateh meccs és olyan büntetővel ajándékozza meg a világot, ami tényleg a párját ritkítja.

Az al-Fateh kapusa, Jacob Rinne gyűjtött be egy felé csorgó labdát a 11. percben. A középhátvéd Al-Harbi egy pacsival akarta jutalmazni a nem különösebb bravúrt, de a kapus ökle helyett a labdába csapott bele. Elég látványosan, a labda majdnem kipördült a kapus tenyeréből. Percekig tartott, amíg feldolgozták a mozdulatot a csapattársak, de miután a 16-oson belül történt mindez, járt a büntető a hazai csapatnak.

Ezzel lett 2-0, az is maradt a végeremény. A hazai csapat egyébként a győzelme ellenére is tökutolsó, az al-Fateh 7. a bajnkságban. (via 24)