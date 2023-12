Életfogytiglanit kapott a 17 éves michigani fiú, aki négy osztálytársával végzett

A feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül ítélték életfogytilgani börtönbüntetésre a michigani fiút, aki félautomata fegyverrel ölte meg négy diáktársát, és sebesített meg további hét embert 2021 novemberében. A 17 éves Ethan Crumbley még tavaly bűnösnek vallotta magát terrorizmus és gyilkosság vádjában, írja a BBC.

photo_camera Ethan Crumbley a bíróságon Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Crumbley 15 éves volt, amikor tüzet nyitott a Detroithoz közeli Oxford High Schoolban. Szülei, James és Jennifer Crumbley gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával néznek szembe. A michigani törvények szerint valaki akkor vonható felelősségre gondatlanságból elkövetett emberölésért, ha hozzájárult egy olyan helyzet kialakulásához, amelyben nagy volt az esélye annak, hogy valaki megsérül vagy meghal. Az ügyészek szerint a szülők figyelmen kívül hagyták a fiú depresszióját és a fegyverek iránti rajongását. Ráadásul miután fiúkat megvádolták, megpróbálták elhagyni az államot.

A védelem a fiú esetében kérte a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét, a bíró azt mondta, a legszigorúbb büntetést alkalmazza, részben azért, hogy elrettentsen minden fiatalt, aki hasonló fegyveres támadást tervez. A K-12 School Shooting Database számításai alapján bár még két hónap hátra van az idei évből, de az amerikai iskolai lövöldözések száma már így is rekordmagas, meghaladja a tavalyi szintén rekorder 305-öt.

photo_camera Ethan szülei a bíróságon. Fotó: BILL PUGLIANO/Getty Images via AFP

Karen McDonald, a vádemelő michigani ügyész korábban azt mondta, hogy a szülők megvádolása az iskolai lövöldözések megközelítésének új módját jelenti. Többen az iskola dolgozóit is hibáztatják, mivel a lövöldözés napján több nyugtalanító rajzot is találtak a fiúnál, hátizsákját azonban nem ellenőrizték - miközben a környéken már elterjedt a pletyka, miszerint aznap lövöldözés lesz az iskolában, és emiatt többen nem is mentek iskolába.

Crumbley az ítélethirdetés előtt azt mondta, egyedül ő a felelős a gyilkosságokért, szülei és az iskola illetékesei nem tudtak a támadásról.