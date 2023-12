Az agrárminiszter gratulált a bokszolós RTL műsor győztesének

„A sztárbox férfi nehézsúly győztese Brasch Bence, hazahozza Mosonmagyaróvárra a győztes övet! Gratulálok a fantasztikus győzelemhez!” – ezzel a szöveggel köszöntötte az RTL bokszolós műsorának döntője után az azt megnyerő énekest Nagy István agrárminiszer a facebookon.

Brasch Bence Árpa Attilát ütötte ki a második menetben a celebverseny „nehézsúlyú” kategóriájában. Így történt mindez:

Nagy István, aki civilben a veteményesben szelfizés Németh Szilárdja, nem csak a Sztárboxért rajong, mindkét Paulinát követi, sőt lájkolja is Instagramon „A város királynői” címen futó, amerikai formátum alapján készült „Real Housewives of Budapest” realityből. Szóval Nagynak ilyesmire is jut ideje. Amit viszont még nem kommentált, hogy hogy kötött ki Nobilis Kristóf offshore cégének számláján az agrárminisztériumból „kimentett” kétmilliárd forint közel fele.