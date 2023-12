Winkler Róbert: Cringe, ami nincs

Tökömér’ vállaltam be, hogy majd megírom a Sztárboxot?! Kushadhattam volna, de az eddigiekből láttam két és fél meccset, nem bírtam a véremmel, önként jelentkeztem. Kicsit talán attól is tartottam, hogy még megírja valaki más, aki szalvétával fogja a kertévét, pedig hát a Sztárbox komoly tényező a televíziózásban. És valószínűleg a csodálatomnak is hangot akartam adni, hiszen a Sztárbox maga a Tökéletes Formátum. Nem az a furcsa, hogy ilyen gyakran van, hanem hogy ennyire ritkán.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább! Légy része a közösségünknek, segítsd az újság működését! Érdekel Már tagja vagy a Körnek? Itt tudsz belépni.