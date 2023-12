Amerikai publicisták szépen kereshetnek az Orbán-kormányt dicsérő cikkekkel

Amíg Magyarországon külföldi beavatkozástól tart és szuverenitásvédelmi törvényt hoz, az amerikai jobboldalon hálózatot épít az Orbán-kormány, természetesen a magyar adófizetők pénzéből.

A Danube Institute az elmúlt évben milliókat fizetett ki amerikai közszereplőknek – írja az Átlátszó, ami megszerezte az állami hátterű think tank egyes szerződéseit, amik alapján a szervezet és amerikai vendégkutatóinak tevékenysége az USA-ban a be nem jelentett lobbizás fogalmát is kimerítheti.

Az intézet egyes partnerei kifejezetten azért kaptak pénzt, hogy az amerikai médiában helyezzenek el a magyar kormánynak tetsző cikkeket, és követendő példaként állítsák az Orbán-kormány intézkedéseit az amerikai jobboldal elé – írja a lap.

A Danube Institute szervezetként nem is létezik, az csak a Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) egyik projektje, ehhez hasonló néven nincs is bejegyezve NGO vagy gazdasági társaság, a honlapján megadott címe pedig a BLA-é, és kutatói is a BLA-val szerződnek.

A BLA-tól amerikai médiumokban publikálásra kapott pénzt Rod Dreher, aki havi 8750 dolláros (kb. 3,1 millió forintos) fizetést kapott 2023. január 1. és június 30. között. (Az ő esete szépen példázza, milyen kiszolgáltatottá válik az, aki a hatalom krónikásának szegődik.)

photo_camera Rod Dreher a Danube Institute „Célkeresztben a woke-izmus – Beszélgetés Chris Rufoval és Rod Dreherrel” című áprilisi rendezvényén. Fotó: Botos Tamás/444

Michael O’Shea újságírónak is ez volt a feladata, a BLA-val kötött idei szerződésében az szerepel, hogy „havi két, minimum 650 szavas cikket készít különösen magyar családpolitikai és magyar geopolitikai témákban amerikai és európai médiumok számára”. Havi 4500 dolláros (1,59 millió forintos) díjazást kap.

Christopher F. Rufo jobboldali aktivista – akinek már a woke sem elég fenyegető kifejezés – március-áprilisban hat hétig élt Magyarországon. A szerződése szerint ezalatt 35 ezer dollárt (12,41 millió forintot) kapott a BLA-tól, cserébe a magyar alapítvány két előadás megtartását („critical race theory, valamint LMBTQ propaganda témában”) és két cikk megírását kérte, utóbbiak a Hungarian Conservative vagy a Hungarian Review című lapokban jelennének meg. Rufo azt mondta, a BLA nem nézte át a cikkeit a megjelenés előtt, azt írt tehát, amit akart, és állítása szerint kritizálta is Magyarországot.

photo_camera Chris Rufo a Danube Institute „Célkeresztben a woke-izmus – Beszélgetés Chris Rufoval és Rod Dreherrel” című áprilisi rendezvényén. Fotó: botost/444.hu

Jeremy Carl, az American Conservative-be pulikáló újságíró februárban szerződött le a BLA-val 7000 dolláros megbízásért. Két tanulmányt kellett megírnia, egyiket a magyar családtámogatásokról, a másikat pedig erről: „Miként tudta az Orbán-kormány megszelídíteni a magyar mélyállamot, miközben Brüsszelt is távol tudta tartani?”