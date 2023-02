Ez történik, amikor a vezető kézből eteti az újságíróit

Orbán Viktor múlt héten nemzetközi újságírókkal folytatott „kötetlen beszélgetést” a miniszterelnöki tárgyalóban, köztük olyanokkal, akiket saját kormánya fizet.

Egyiküket olyannyira meghökkentette a miniszterelnök „kötetlensége”, hogy utólag inkább átírta, amit saját fülével hallott.

Rod Dreher esete szépen példázza, milyen kiszolgáltatottá válik az, aki a hatalom krónikásának szegődik.

„A publikálás jövőjéről” címmel nemzetközi médiakonferenciát tartottak a kormány elsőszámú háttérintézményében, a Matthias Corvinus Collegium-ban (MCC) január 25-én és 26-án.

Egy ilyen rendezvény a kormánypárti hátországon belül sem számít kitüntetett alkalomnak, inkább az Orbán körüli nemzetközi holdudvar bővítését tekintve van jelentősége - ezúttal azonban a vendégkör gondoskodott róla, hogy visszhangja legyen az eseménynek.

A meghívottak között nem nagyon akadt a nemzetközi lappiacon ismertnek számító szerző; a képviselt médiumok, mint az amerikai Compact, az osztrák Exxpress, a brit Spectator új amerikai változata, a Spectator US vagy a spanyol 7NN (nem CNN), mind néhány éve alakult, altjobbos újságok, de akadt olyan meghívott is, mint a német Rolan Tichy, aki a saját magáról elnevezett bloggal képviseltette magát. Az egyetlen ismert lap a vendéglistán a német Bild volt, amit a korábbi parlamenti tudósító, Ralf Schuler képviselt - ő végül három bekezdést áldozott az eseményre.

Nívósabb újságok munkatársait nem könnyű elcsábítani egy olyan konferenciára, ami kormányzati-politikai célokat szolgál, de a Fidesz egyébként is tudatosan célozza az olyan kevésbé ismert nemzetközi szerzőket, akik némi udvarlásért cserébe hajlandóak terjeszteni az elvárt narratívát. Őket nem hozza zavarba az sem, ha a miniszterelnök politikai igazgatója - Orbán Balázs - azzal fogadja őket, hogy

„aki uralja egy ország médiáját, az uralja az ország gondolkodását és azon keresztül az országot is”.

photo_camera Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) második nemzetközi médiakonferenciáján 2023. január 25-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Forintmédia



Orbán Viktor a konferencia után egy „kötetlen beszélgetés” erejéig vendégül látta az esemény 15 vendégét a Karmelita kolostorban. Politikusok gyakran tartanak informális találkozókat újságíróknak, hogy megismertessék velük álláspontjukat, ez az alkalom azonban távol állt attól, amit hagyományos háttérbeszélgetésnek lehetne nevezni. A magyar miniszterelnök ismerten kerüli a direkt interjúhelyzeteket, és a Karmelitába most is csak olyan újságírók kaptak meghívást, akik vagy szoros kapcsolatot ápolnak a kormánypárt hátországával, vagy közvetetten onnan is fizetik őket. A képanyagok alapján inkább volt ez baráti találkozó; Orbán még a teraszra is kivezette a vendégsereget, hogy gyönyörködhessenek a pesti panorámában.

Jelen volt Sohrab Ahmari iráni származású amerikai újságíró, az MCC vendégelőadója, aki a tavalyi kötcsei pikniken is mondott beszédet, Gladden Pappin, a Dallasi Egyetem docense, aki volt MCC-s vendégoktató; Marion Fantini, a European Conservative szerkesztője, Richard Schmitt, a másfél év indult osztrák Exxpress szerkesztője, Jaír Netanjahu, az izraeli miniszterelnök fia, Roland Tichy, valamint Boris Kálnoky, az MCC médiaműhelyének vezetője is. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi vezetője és Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke fogták közre a miniszterelnököt.

A meghívottak közül többen visszajáró vendégek Budapesten, sőt, van aki hosszabb-rövidebb időre át is cuccolt Budapestre. MCC-s alkalmazottak és vendégoktatók, mint Pappin, megbizatásuk idején kiemelt bérezésben részesülnek: egy senior vendégoktató akár 3,5 millió forintot is hazavihet havonta, ami nem csak a hazai felsőoktatási piacon, de világviszonylatban is kiemelkedő juttatásnak számít (jóllehet az MCC még csak nem is kínál tényleges egyetemi képzést) Ez több pénz mint amit akár a Harvard vagy a Princeton vendégoktatói kapnak. Így amikór Orbán leül ezekkel az urakkal kötetlenül beszélgetésni, nyugodt lehet afelől, hogy jószándékkal találkozik. Fogalmazhat lazábban is, mint hivatalos keretek között tenné.

Bonyodalom több is adódott. Először egy másik MCC-s vendégoktató, a kormánnyal hosszú ideje közeli kapcsolatot ápoló újságíró, Rod Dreher, a The American Conservative szerzőjének bejegyzése verte fel a port. Dreher októberben ugyanezen a blogon jelentette be, hogy Louisianából Budapestre költözik, vagy ahogy ő fogalmazott, „száműzetésbe vonul”. (Olyan jelentőségű döntésként írt erről, mint mikor fiatal felnőttként elhagyta a katolicizmust és ortodox keresztény hitre tért át.) Dreher könyvét korábban már kiadta az MCC, újabban pedig a magyar adófizetői közpénzből működő Danube Institute-nál kapott kutatói munkát. (Az intézetet a Rogán Antal minisztériumából pénzelt Batthyány Lajos Alapítvány tartja el; innen pénzelik az Alapjogokért Központot és a Fidesz-kávézókat is.)

photo_camera Rod Dreher, az American Conservative szerkesztője Fotó: Focus On The Family / Youtube

Dreher - aki a konferencia nagyjából egyetlen, nemzetközileg valamennyire jegyzett előadója volt; korábban publikált rendszeresen a Wall Street Journal-ben és a National Review-ban is - személyes hangvételű posztban számolt be a budapesti fogadásról.

Bejegyzését rögtön azzal kezdte, hogy első két Orbán-találkozása letaglózó élmény volt számára, így alig várta a harmadikat. Már a Karmelitába vezető úton gyermeki izgatottsággal ecsetelte Orbán-élményeit a többi vendég előtt, és biztosította őket afelől: le fog esni az álluk.

Dreher posztja azért is különösen érdekes, mert a szerző külön jelzi benne, hogy szabad kezet kapott Orbán stábjától: nyugodtan írja le, amit hall. Ehhez képest igazán kritikus kérdésről nem esik szó, hangulatában, legalábbis Dreher szövege alapján, az egész esemény sokkal inkább hasonlított egy előadáshoz, ahol az oktató felvilágosította hallgatóit a politika ingoványos világáról.

„A magyar miniszterelnök határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha országa uniós tag lenne, ám hozzátette, hogy nincs más választása, mert a hazai kivitel 85 százaléka az Unióba irányul”.

Az eredeti angol szövegben - ami a Wayback Machine-en visszakövethető - ez így szerepelt: „Someone asked the prime minister if he wanted Hungary to stay in the EU. «Definitely not!» he said, adding that Hungary has no choice, because 85 percent of its exports are within the EU”.

Azután, hogy a HVG idézte a bejegyzést, és több újságíró rákérdezett az elhangzottakra, Dreher azonnal törölte ezt a részt az írásából, amiből csak annyi maradt ugyanott, hogy Orbánnak személy szerint fájdalmas Magyarország EU-tagsága. (A cikket eközben frissítette azzal, hogy az ellenzéki újságírók nagyon rosszindulatúak és manipulatívak.)

A pánikszerű reakció értelmetlennek bizonyult; más lapok - mint az osztrák Exxpress - később szó szerint hozták ugyanazt az idézetet. Orbán szavai ráadásul, mint legtöbbször, magyarázhatóak voltak több irányból is, Dreher mindenesetre biztosabbnak látta kihúzni a szövegrészt. Nehezen érthető módon, még az események hatása alatt, Dreher később egy fotót is posztolt saját jegyzeteiről, ami az eredeti idézetre utalt. Aztán mikor a Népszava szembesítette a kanyarral, és hogy más is hallotta, amit ő időközben törölt, Dreher újabb verzióval jelentkezett:

„Az eredeti posztban nem magyaráztam el kellőképpen, hogy a miniszterelnök milyen kontextusban tette a megjegyzését. Egyértelműen viccelt, amikor azt mondta, hogy határozottan nem maradna az Európai Unióban. Mosoly futott az arcán."

Nem is az igazán érdekes, Orbán valójában mit mondott, vagy mire akart célozni - és még csak nem is feltétlenül az, vajon Dreher magától riadt meg, vagy valaki szólt neki, hogy most illene megriadnia. Sokkal árulkodóbb az a buzgó igyekezet, amit a reakció tükröz, és a felelősség, amit a szerző érez, amiért meg kell magyarázza a miniszterelnök szavait. Neki kell kezeskednie azért, amit hallott - és ezért nem nagy ár az sem, ha saját közönség előtt bolondot csinál magából.

Keretezés

Akadt egy sok tekintetben jelentősebb horderejű részlete a beszélgetésnek: Orbán egy gondolatmenet során a „senkiföldjéről” (No Man's Land) beszélt és Afganisztánhoz hasonlította Ukrajnát. Dnyipró polgármestere emiatt ribancarcúnak nevezte a magyar miniszterelnököt, akit szerinte Szlovákiától Romániáig mindenhol utálnak, és odáig ment, hogy az ukránok több ezer éve élnek ott, ahol, sőt: „mi nem az Urálon túlról másztunk elő”.

A magyar nagykövetet behivatták az ukrán külügyminisztériumba, a kötetlen beszélgetés pedig hirtelen diplomáciai jelentőségű üggyé duzzadt. Nagy János, a miniszterelnök titkára kénytelen volt videóüzenetben válaszolni, pedig az elég látványosan nem az ő műfaja, és kimagyarázni a szöveget, mert a kormányfő valójában nem Ukrajnát nevezte senkiföldjének, hanem a frontszakaszra, ahol „a kegyetlen harcok dúlnak”.

photo_camera Orbán Viktor mosolya és vele szemben Rod Dreher a Karmelita kolostorban Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az MCC médiaműhelyét vezető - magyar származású német újságíró - Boris Kálnoky Twitter-oldalán jelezte, rengetegen érdeklődnek arról, pontosan mi hangzott el a Karmelitában a találkozón, aminek szervezésében maga is részt vett. Kálnoky - aki sokáig osztrák és német lapok magyarországi tudósítóként dolgozott, mielőtt beállt a kormányzati sorba - négy nap türelmet kért, mielőtt megosztotta verzióját a találkozóról, a német Die Weltwoche oldalán.

Az „Afganisztán kifejezést” szerinte Orbán a korábbi NATO-vezér James Stavridistől kölcsönözte, nincs tehát benne semmi elrugaszkodott, nem ő hasonlította ugyanis először az ukrajnai beavatkozás jellegét az afganisztáni misszióhoz. (Ez a kontextus a beszélgetés során nem hangzott el.) A Telexnek Kálnoky hozzátette, hogy szerinte Orbán valójában „wasteland”-et akart mondani „No man's Land” helyett, ami leginkább pusztaságot jelent. De a cikkében keretezte az uniós idézetet is: Orbán szerinte „most is azt mondta, amit évek óta mindig”, miszerint a magyar érdek az uniós tagság, de ennek elsősorban gazdasági okai vannak; és ettől függetlenül nem ért egyet a közösség által követett politikai irányokkal.

A miniszterelnökről közismert, hogy kedveli a kettős beszédet. és gyakran kommunikál olyan formában, ami egyszerre hízelgő konzervatívabb és radikálisabb hívei számára egyaránt. Ez aztán vitákat gerjeszt, folyamatosan napirenden tartja azokat a témákat, amiket ő fontosnak tart.

Az ehhez hasonló „kötetlen beszélgetések” során Orbán könnyebben elhinthet olyan gondolatokat a nyilvánosságban, amikre hivatalosan és közvetlenül nincs lehetősége - hasonló célból olykor szokta használni egyéb nem teljesen nyilvános programjait is. Az üzenetek így is eljutnak a címzettekhez, a beszélő fejek, újságírók és diplomaták pedig tompítják a túlkapásokat azokon a fórumokon, ahol erre szükség mutatkozik. Ez a munkájuk.