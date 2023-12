„Az áldozatok arcon köpése” - ezrek írták alá a petíciót, ami azt követeli, ne legyen Párizsban Serge Gainsbourg-ról metróállomás elnevezve

Serge Gainsbourg nevét viselné Párizsban a 11-es metróvonal egyik új állomása - az elképzelés ellen azonban sokan tiltakoznak. Petíció is indult, amelyet már több mint négyezren írtak alá, hogy megakadályozzák azt, hogy a költő, zenész neve díszelegjen a metróállomáson.

photo_camera Serge Gainsbourg a Taratata című francia tévéműsorban énekel 1973-ban. Fotó: JEAN PIERRE LETEUIL/Ina via AFP

A tiltakozók baja, hogy Gainsbourg-ról az utóbbi években többen is állították, hogy kifogásolható módon viselkedett a nőkkel (egyesek egyenesen nőgyűlölőnek tartják), illetve erősen vitatható megnyilvánulásai is voltak. Ilyen például a Lemon Incest című dala, amelyet akkor 12 éves lányával (Charlotte Gainsbourg) vett fel, és amelynek nem csak a címében idéződik meg a vérfertőzés, a klipben a férfi és lánya erősen hiányos öltözetben fekszenek közösen egy ágyon, de a zenésznek albuma és filmje is jelent meg Charlotte for Ever címmel, amelyek már egészen nyíltan beszélnek a vérfertőző szerelemről.

A petícióban azt a hírhedt esetet is példaként hozzák fel, amikor 1986-ban Gainsbourg egy tévéműsorban a műsorvezetővel közölte, hogy az egyébként mellette ülő Whitney Houston énekesnőt „meg akarja dugni”. 1 perc 17 másodperctől látható az eset, külön érdemes figyelni, hogy a műsorvezető a döbbenettől szóhoz sem jutó énekesnő felé hogyan próbálja szépíteni a kijelentést.



link Forrás

A tiltakozók álláspontja az, hogy Gainsbourg-ról elnevezni a metróállomást olyan, mintha arcon köpnék a nők elleni erőszak áldozatait. Szerintük annak, ha a nyilvános térben ilyen módon állítanak emléket a zenésznek, az az üzenete, hogy „elfogadható, sőt bátorítandó dolog erőszakosnak lenni nőkkel és gyerekekkel szemben, ha mindezt egy férfi teszi, a művészet nevében”.



Florence Porcel feminista író egyébként azt javasolta: a metróállomást inkább Anne Sylvestre francia énekesnőről nevezzék el. Hivatalos reakció a tiltakozásra mindeddig nem érkezett.



via Guardian