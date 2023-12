Férjek = Bosses, mondja a fordítóprogram

Érdekes anomáliára hívta fel a figyelmemet a tesóm az imént. Ha az ember beírja a DeepL fordítóprogramba, hogy „Mindig a fèrjek”, azt a program a következőképp fordítja le: „Always the bosses” - amit ha magyarítani akarnánk, nem pont a férjek, inkább a főnökök tűnne optimális megoldásnak.

Mutatom is:



Értelemszerűen belelkesedtem a mindennapi szexizmus eme impozáns példájától, kattintottam is DeepL-re, hogy azonnal csalódás érjen. Nekem ugyanis a Mindig a férjek kezdetű mondatra a DeepL azt dobta ki: Always the husbands, ami valóban az, aminek lennie kell.

Már pont fake newst kiáltottam volna, amikor alaposabban megtekintettem az átküldött képernyőfotót. És hát mi a megoldás?

Igen, az é az nem é, hanem è. És lám csak, valóban. Ha azt írjuk be, hogy Mindig a fèrjek, jön a válasz: Always the bosses.



Már csak egy kérdés maradt. Vagyis inkább egy kèrdès: Mièrt?

Ha tudod a választ, ne tarts kétségben, írd meg a megirom@444.hu címre!