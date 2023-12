Orbán Viktor megvétózta az Ukrajnának szánt EU-támogatást

„Az éjszakai műszak összefoglalója:

vétó az Ukrajnának szánt extra pénzre,

vétó a hosszú távú költségvetésének újratárgyalására.

Jövőre visszatérünk ezekre az ügyekre az Európai Tanácsban, ha rendesen elő lesznek készítve.”

Ezt írta ki az X-re Orbán Viktor hajnalban a maratoni brüsszeli EU csúcs kapcsán.

Az Ukrajna EU-s csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló döntés után, amelyet az előzetes várakozásokkal szemben nem akadályozott meg a magyar miniszterelnök, a Tanács tárgyalt a háborúban álló országnak szánt segélyről is. 50 milliárd euróról volt szó. Orbán ezt vétózta meg. Annak ellenére is, hogy két hete még arról beszélt, nem is létezik olyan, hogy vétó, ezt a kifejezést – mondta – nem is ismeri az unió alapszerződése.

link Forrás

Orbán vétójáról a holland miniszterelnök, Mark Rutte így nyilatkozott: „26 országgal egyetértettünk, a magyar Orbán Viktor még nem volt képes ebben részt venni. Biztos vagyok benne, hogy jövő év elején meg tudunk állapodni erről. Január végére születhet megállapodás. Van még időnk, Ukrajna nem fogy ki a pénzből a következő hetekben.” Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is azt mondta, januárban térnek vissza a segélyt érintő tárgyalásokra.

(BBC)