Pócs János: Én politikus vagyok és nem prostituált

Végre megjelent Pócs János jászsági fideszes képviselő ünnepi beszélgetése a helyi tévében. Minden hónapban van Képviselő Infó a Jászsági Térségi Televízióban a fideszes politikussal, szinte kivétel nélkül erős darabokkal (mint amikor Pócs egy dinnyés példával elmagyarázta a katamódosítást, majd közölte, hogy az egyetemi professzorok sajnos nem tudnak komplexen gondolkodni a gazdaságról). De azért mégis a karácsony ad egy plusz emelkedettséget a gondolatok megosztásának.

Az ország második leghíresebb gázszerelőjét ezúttal disznóvágásra kísérte el a kamera. Ebből az apropóból szóba került a képviselő által pár éve megosztott fotó, amin egy leölt disznó látszódott, pörzsöléssel ráírt SOROS felirattal. A képviselő akkor ehhez annyit fűzött hozzá, hogy „Ott már egy disznóval kevesebb van”. Az érintettek utólag azt mondták, hogy ez egy poén volt, félremagyarázták.

Pócs szintén magyarázkodni kényszerült egy korábbi kijelentése miatt is, amit történetesen a Képviselő Infóban mondott még pár hónapja. Azzal lepte meg a nézőket, hogy szerinte

Brüsszel rosszabb, mint a kommunizmus, nagyobb a diktatúra.

Itt van az a részlet:

link Forrás

A harcos kijelentést némileg árnyalta, hogy Pócs és családtagjai is milliós tételben kértek és kaptak uniós pénzt az elmúlt években. Az RTL szedte össze még nyáron, hogy Pócs egyebek között 41,4 millió forintot kapott 2018-ban a jászapáti Gazda Farm megújítására. A politikába szintén belekóstoló fia, ifjabb Pócs Jáno 42 milliót nyert Turisztikai diverzifikáció ifj. Pócs János gazdaságában című pályázatával. Pócs lányának, Tari-Pócs Mónikának 2019-ben 7,9, idén pedig csaknem 3 millió forintot ítéltek meg a Vidékfejlesztési Program keretében.

Nyáron egy dinnyefesztiválon mi is kérdeztük erről a kijelentéséről Pócsot.

link Forrás

A Brüsszelt a kommunizmusnál is rosszabbnak tartó, ünnepi hangulatba került Pócs most a disznóvágáson azt mondta, hogy kiragadták ezt a mondatát. Kapott is névtelen leveleket, „meg egy olyan kiforgatást, ami egyébként az ellenzék szempontjából nem elítélhető. Előre tudtam, hogy azt fogják mondani, hogy ez a vállalkozás, ez a gazdaság, ahol most vagyunk, mennyi uniós és hazai támogatást vett fel, és akkor ezzel szemben ő bírálja azt, akitől a pénzt kapja”.



Riporter: Közbevetés. Egyébként sokat?

Pócs: Sok pénzt? Töredékét mint más ilyen vállalkozó.

Riporter: Vagy más politikus? Vagy kihez képest?

Pócs: Hát a politikusokhoz is képest, meg egyébként egy ilyen mezőgazdasági vagy agrárvállalkozáshoz képest a töredékét. Dehát mégiscsak ott ülök az asztalnál, nyomkodom a gombokat, döntést hozok, és ugye ők ezt forgatták ki, hogy azzal szembe beszélek, akitől a pénzt kapom. Dehát én politikus vagyok, és nem prostitulált (így mondja, később is). Nehezen tudták megérteni. Mert a prosti annak fekszik, aki fizet. Nekem meg van egy meggyőződésem, és teljesen mindegy, hogy kapok földalapú támogatást vagy nem kapok, a meggyőződésem nem fog ettől változni.

Riporter: Tehát a politikus nem annak fekszik le, aki fizet?

Pócs: Én nem. Én biztos, hogy nem.

Riporter: Hanem?

Pócs: Nekem van egy meggyőződésem, ez egyezik a Fidesz politikájával, és követem a Fidesz politikáját. Ha ez a meggyőződésem már ellentétes lenne, akkor elhagynám a hajót”.

link Forrás

A képviselő itt nem állt meg, hanem - kicsit visszább lépve az időben - magyarázott tovább. Mint mondta, a versenyszférában kezdte, vállalkozóként dolgozott, versenyzett és győztes akart lenni. Ugyanez motiválja a politikában is, kinéz magának egy célt. „Járom az utam és különösebben nem érdekel, hogy ki mit mond: elérni a célt mindenáron. Tehát ha van egy ilyen álláspontom, hogy én már éltem a kommunizmusban, és a kommunizmus nem volt annyira durva, mint most Brüsszel. Amikor feltételeket szabnak, megzsarolnak, megfenyegetnek és az ország támogatását függővé teszik ettől vagy attól. És ugye ez nem az Európai Unió, hanem a jelenlegi brüsszeli döntéshozókra értettem. Ezt ugye ügyesen ki lehet forgatni. És ezért mondtam, hogy ha nekem van egy vállalkozásom, és kap ugyanúgy mint bárki másé, különböző európai uniós támogatásokat, és ha én azért fognám be a számat, a meggyőződéssel szemben, hogy jaj, nehogy kapjak támogatást (itt kimaradt egy nem), akkor én prostituált lennék. De politikus vagyok”.

És még különlegesség, amit elárult magáról:

„Amikor a versenyszférában dolgoztam, akkor voltak ilyen különböző tesztek, mindenkinél megnézték, hogy mire hivatott, mire van a legnagyobb erénye, és ott mindenképpen az jött ki, hogy nem az, hogy irányításmániás vagyok, hanem hogy első számú ember. Aki döntéseket hoz, végigviszi. Ugye van második számú meg harmadik számú, aki végrehajt. Én nem végrehajtásra születtem, döntéshozatalra”.

És élvezi a csatározást.

„Nagyobb szakértők azt a sorrendet állították fel, hogy Orbán Viktor, Lázár János meg Pócs János az, akit a verseny és ez a győzelemre törekvő sikervágy ez életet. Én ezek közé tartozom”.



A teljes műsor ott nézhető meg: