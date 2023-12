A coloradói legfelsőbb bíróság leszedné Trumpot a szavazólapokról

Donald J. Trump nem tölthetné be ismét az Egyesült Államokban elnöki tisztséget, mivel 2021. január 6-án, a Capitolium ostroma előtti akcióival lázadást követett el, mondta ki kedden Colorado állam legfelsőbb bírósága, megadva az alaphangot a 2024-es választási kampányoknak. Az ítélet szerint Colorado államban Trump nevét ki kell zárni az állam republikánus előválasztási szavazólapjáról, írja a New York Times. A döntés a márciusban tartandó előválasztásokra vonatkozik, de a BBC szerint a későbbiekben kiterjedhet az általános választásokra is.

photo_camera Donald Trump (77) Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Trump kampánycsapata azonnal közölte, hogy fellebbez a döntés ellen az amerikai legfelsőbb bírósághoz. Az ügy kapcsolódna egy halom más, Trumppal kapcsolatos eljáráshoz, például, hogy mentességet élvez-e a büntetőjogi felelősségre vonás alól a hivatalban elkövetett tettei miatt.

A döntés alapja a 14. alkotmánymódosítás 3. szakasza volt, amely kizárja az indulásból azokat, akik lázadást követnek el az alkotmány ellen, miután esküt tettek rá. Hogy ez vonatkozik-e a volt elnökökre, nem volt egyértelmű, és a coloradói legfelsőbb bíróság ítélt először így.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság 6-3 arányban konzervatív többséggel bír, három bírót egyenesen Trump nevezett ki. „Nem meglepő, hogy a kizárólag demokraták által kinevezett coloradói legfelsőbb bíróság Trump elnök ellen döntött, támogatva egy Soros által finanszírozott, baloldali csoport tervét, miszerint a csaló [romlott] Joe Biden nevében beavatkozzanak egy választásba, eltávolítva Trump elnök nevét a szavazólapról, és megszüntetve a coloradói választók jogát, hogy az általuk választott jelöltre szavazhassanak” – mondta Trump kampánycsapatának egyik szóvivője. „Teljes mértékben bízunk abban, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a mi javunkra fog dönteni, és végre véget vet ezeknek az Amerika-ellenes pereknek” – mondta.

Trump és csapata jelentős kampányt épített a volt elnök ellen indított perekre, ez a döntés pedig valószínűleg ismét felbuzdítja a republikánus bázist, amely boszorkányüldözésként tekint az eljárásokra. Trump kampányában már pénzgyűjtést is indított az ítéletre, támogatóinak pedig emailekben vádolta a demokratákat, miszerint azok érvénytelenítenék a Trump-szavazatokat. Hasonlóan bírói visszaélésre utaltak Trump legnagyobb Republikánus kihívói, Ron DeSantis és Nikki Haley is.

„Nem könnyen jutunk el ezekhez a következtetésekhez” – közölte a négy coloradói bíró, akik három másik ellenében ítéltek. „Tisztában vagyunk az előttünk fekvő kérdések nagyságával és súlyával. Hasonlóképpen szem előtt tartjuk azt az ünnepélyes kötelezettségünket, hogy a törvényt félelem és kedvezményezés nélkül alkalmazzuk, valamint anélkül, hogy a közvélemény reakció befolyásolnának minket a döntésekben, melyeket a törvény alapján kell meghoznunk.”