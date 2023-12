A kisgyerekes szülők kapaszkodjanak meg, Magyar Nyelvőr Díjat kapott az Anna, Peti és Gergő szerzője

Bartos Erika, akinek művei egészen szélsőséges érzelmeket tudnak kiváltani szülőkből és gyerekekből egyaránt, a Móra Kiadó közleménye szerint „a magyar nyelv, magyar kultúra ápolásával, kutatásával kapcsolatos magas színvonalú, áldozatos tudományos munkájának elismeréseképpen” kapta meg a Magyar Nyelvőr Díjat, illetve mert „a Brúnó sorozata igazolta, hogy igazi modern polihisztor”. Bartos, aki a Brúnó-könyveken túl a Bogyó és Babóca sorozatért, illetve az Anna, Peti és Gergő-kötetekért is felelős, a közlemény szerint „építészmérnökként is tud kimagasló nyelvi bravúrokkal egy egész generációt az anyanyelv szeretetére, az olvasásra nevelni, sőt, tájakat, a kulturális örökségünket is képes bemutatni a legkisebbeknek. A gyerekeknek egy megnyugtató, harmonikus világot közvetít, történeteit maga illusztrálja”. Bartos Erika azt mondta, „váratlanul” érte, hogy megkapta ezt a díjat, de örül.

