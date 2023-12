Várkonyi Andrea Bryan Adams felcsúti koncertjéről: Karácsonyi ajándék árát nem illik firtatni

Megerősítette a Blikknek Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea, hogy tényleg Bryan Adams lépett fel szerdán a Mészáros-cégcsoport karácsonyi rendezvényén Felcsúton.

Mint Várkonyi közölte,

„Tegnap egy céges buli volt, ám mivel a Mészáros Csoport Magyarország legnagyobb magánvállalata, így a céges karácsonyi rendezvény egy kicsit más léptékű a megszokottnál. Ilyenkor »szűk körben«, 1500 meghívott vesz részt és közel 200 díjazott van. Ez az este nálunk is arról szól, hogy a tulajdonos megköszönhesse a munkavállalók egész éves teljesítményét és honorálja az eredményeket. Ennek része a meglepetés fellépő is, aki idén a Neoton Família és a Hooligans mellett Bryan Adams volt, aki valóban egy végtelenül kedves és közvetlen ember. Kilétét egészen jól sikerült eltitkolnunk, hiszen még a műsorvezetők, Ördög Nóra és Stohl András is csak a kanadai énekes fellépése előtt tíz perccel tudták meg, kit fognak felkonferálni”

A Blikk érdeklődött Adams gázsija felől is, de Várkonyi Andrea kitérő választ adott:

„Karácsonyi rendezvényről lévén szó, az ajándék árát nem illik firtatni...„

A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy iparági, illetve az interneten elérhető információk szerint a kanadai popsztár 300-500 ezer dollár, azaz 105-175 millió forint közötti összegért szokott koncertet vállalni.