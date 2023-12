Karácsonyig kellett várni, de csak berobbant a koronavírus-járvány

A két héttel korábbi 31 ezerhez képest 40 ezer fölé ment az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma múlt héten, írta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A tájékoztatás szerint akut légúti fertőzés tüneteivel több mint 295 ezren fordultak orvoshoz, a két héttel korábbra vonatkozó adat 262 ezer volt.

photo_camera

Fotó: Halász Júlia

Az influenzaszerű tüneteket mutató betegek 26,4 százaléka 14 év alatti gyermek volt, közel 32 százalék fiatal felnőtt, 29,4 százalék 35-59 éves, 12,3 százalék 60 év feletti. A honlapon közzétett adatok szerint míg idén október és december között 100 ezer lakosra nézve 400-450-en jelentkeztek a rendelőkben a betegségre utaló panaszokkal, tavaly ilyenkor 250-en, azelőtt pedig egészen 2019-ig a 150-et sem haladta meg a bejelentett esetek száma.

Az NNGYK laborjába érkezett 273 minta közül 117 betegnél a SARS-CoV-2 vírust igazolták, a többinél az influenzavírus különböző típusait és az RSV-t. Az influenzapozitivitási arány 5,5 százalék, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 42,9 százalék volt. A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján múlt héten 339 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 46-an részesültek intenzív ellátásban. A központ közölte azt is, hogy az elmúlt hetekben tapasztalt emelkedés után országos átlagban stagnált a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja.

Tavaly is hasonló volt a helyzet itthon, egyszerre támadt a covid, az influenza és az RSV, amire született is egy új kifejezés: tridémia. Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, a virológusoknak és a háziorvosoknak is feladta a leckét, hogy megtalálják, hol lehet covidoltást kapni ma Magyarországon. A szakértők szerint a koronavírusról pont úgy kellene gondolkodnunk, mint az influenzáról, beoltatva a rizikócsoportba tartozókat.