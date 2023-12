„Úgy kellene gondolkodni covid elleni oltásról, mint az influenza elleni oltásról”

Az elmúlt hónapokban valószínűleg mindenkinek akad olyan ismerőse, aki covidos lett vagy legalábbis olyan tüneteket produkált. Az oltásokról viszont semmit sem tudunk.

Kell-e egyáltalán újabb emlékeztető oltás?

Hol szerezhető be?

Milyenek vannak?

Ennek a kiderítése még virológusoknak és háziorvosoknak is feladta a leckét.

Kitartó keresés

Ha végigpörgetjük a vonatkozó kormányzati és állami egészségügyi oldalakat, akkor nagyítóval kell keresni a friss covid-információkat, ha egyáltalán léteznek ilyenek az adott oldalon. A vakcinainfo.gov.hu-n rögtön szembetűnő, hogy az oldal 2022 szeptemberében volt utoljára frissítve, tehát több mint egy évvel ezelőtt. Ha pedig regisztrálni szeretnénk oltásra, akkor a regisztrációkor hibaüzenetet ír ki a rendszer. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNK) honlapján is erős kutatásba kell kezdenünk, ha bármit meg akarunk tudni a koronavírus jelenlegi alakulásáról vagy az oltásról. Ha elég szemfülesek vagyunk, akkor a légúti fertőzésekről szóló heti tájékoztatóra kattintva találunk covidra vonatkozó információkat, rögtön az influenza tájékoztató alatt. A legfrissebben az írják:

„A 48. héten több hétig tartó stagnálás után ismét emelkedik a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja. A tendencia a mintavételi helyek többségénél – 14 helyszínen – emelkedő, név szerinti felsorolásban: Békéscsabán, Budapest mindhárom szennyvíztisztítójának ellátási területén, a Budapest környéki agglomerációs településeken, Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon és Tatabányán. 8 településen stagnáló tendencia jellemző. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja 12 helyszínen a magas, 10 helyszínen pedig az emelkedett kategóriába sorolható.”

Eszerint tehát nagyon is jelen van a koronavírus az országban, sőt a legtöbb régióban emelkedést is mutat. Az oltásról viszont az NNK honlapján továbbra sem találni semmit.

Ha ekkor még nem adtuk fel a keresést, akkor lehet, hogy eszünkbe jut egy másik egészségügyi regisztrációs rendszer: az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, vagyis az eeszt.gov.hu. Itt rögtön a főoldalon és a menüben is ott virít a COVID oltás időpontfoglalás gomb. Itt a vakcinainfo.hu-val ellentétben valóban lehet időpontot foglalni, de az már csak a helyszínválasztásnál derül ki, hogy nem oltathatjuk be magunkat bárhol. Budapesten összesen négy helyen: a VIII., IX., XI. és XIII. kerületben, míg vidéken csak megyeszékhelyeken, és ott is egy helyen. (FRISSÍTÉS: van, akinek engedi a rendszer, hogy foglaljon időpontot, és van, akinek az írja, nem jogosult oltásra)

Arról viszont egyáltalán nincs információ, hogy milyen típusú oltások közül lehet választani. A honlap főoldalán csak egy rövid tájékoztatót lehet találni arról, hogy: „tájékoztatjuk, hogy a Comirnaty (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vakcina), a Spikevax (Moderna COVID-19 Vakcina), a Vaxzevria (AstraZeneca COVID-19 Vakcina) és a Jcovden (Janssen COVID-19 Vakcina) Covid-19 elleni oltóanyagok beszerzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-6.1.1-21 azonosítószámú felhívása keretében történt, amely forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja és a finanszírozás a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történik.”

Ebből viszont nem derül ki egyértelműen, hogy akkor ezekből a vakcinákból lehet-e választani.



Levették a covidot a műsorról

Azt továbbra sem tudtuk meg, hogy érdemes-e beadatni az emlékeztető oltást, kiknek érdemes és mik közül választhatunk.

Kemenesi Gábor virológust hívtuk segítségül, aki, bár leszögezte, hogy ő kutató, és ilyen kérdésekkel nem foglalkozik, de az utóbbi időben annyian kérdezték tőle, hogy ő is elkezdett utánanézni. Kemenesi azt mondta a 444-nek, hogy hosszú ideig egyszerűen nem tudott rájönni, mi a helyzet az oltásokkal, mígnem megtalálta az NNK oldalán egy PDF-ben, Felnőttkori oltások ütemezésének ajánlása 2023 cím alatt.

A háromoldalas PDF első oldalán egy bonyolult táblázatot találunk, amelyben mindenféle betegség helyet kap, a covid az utolsó helyen a veszettség alatt szerepel. Mellé mindössze annyit írtak, hogy: „2 adag (i.m.) legkorábban 6 hónap múlva emlékeztető oltás, rizikócsoportba tartozók oltási gyakorlata eltérő”. Ez a szöveg viszont egy sárga színkóddal van jelölve, melynek jelentése kicsit lejjebb derül ki: „a rizikócsoportok számára javasolt.” Arról viszont csak a harmadik oldal legvégén szó, hogy pontosan kinek ajánlják az oltást.

„Az immunizáció SARS-CoV2 fertőzésen átesettek számára is javasolt, a fertőzés után legkorábban 6 hónappal. Az alapoltási sor súlyosan immunsérültek számára eltérő, mRNS alapú oltás választandó és plusz egy dózis szükséges 28 nappal a 2. oltást követően. Az alapoltott pácienseknek 12 éves kor felett emlékeztető oltás javasolt, legkorábban 6 hónappal az alapoltási sor befejezése, illetve igazoltan átvészelt COVID után. További emlékeztető oltás 65 évesnél idősebbeknek és/ vagy rizikóbetegségben szenvedőknek (várandósok, családtervezők, keringési, légzési betegségben szenvedők, diabetes, súlyos obezitás, immunsérülést okozó kezelés esetén, csontvelő transzplantáció után, szerv transzplantáció előtt és után) az őszi-téli szezonban javasolt. Rizikó állapotú betegek családtagjait a fészekvédelem érdekében szükséges oltani, emlékeztető oltásban részesíteni.”

Eszerint a 65 év felettieket és a rizikóbetegségben szenvedőket évente kellene oltani, erről viszont ezen a PDF-en kívül sehol sincs szó. „Sehol sincs kommunikálva az, hogy évente meg kell újítani a covid oltást, sem a lakosság, sem a háziorvosok felé, holott ez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ feladata lenne” - mondja Kemenesi.

A kutató szerint a szakirodalom és a tapasztalatok sem támasztják alá azt az elméletet, hogy a fiatalabbaknak is szüksége lenne újabb emlékeztető oltásokra, kivéve, ha van olyan családtagja, aki a kockázati csoportba tartozik.

„Úgy kellene a covid oltásról gondolkodni, mint az influenza elleni oltásról, amit folyamatosan reklámoznak a kockázati csoportoknak” - vélekedik.



Arról sincs sehol tájékoztatás, hogy milyen vakcinák közül lehet most Magyarországon választani, és egyáltalán mennyi van belőlük. Pénteken viszont megjelent egy hír a Népszavában arról, hogy a magyar kormány vásárolt 700-800 ezer adag Moderna vakcinát, ami egyelőre még nem elérhető a lakosság számára. Azonban ez is csak úgy derült ki, hogy a lap rákérdezett a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság konferenciáján Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnál. Takács itt arra is tett említést, hogy az oltást azoknak a csoportoknak ajánlják, akiknek az influenza elleni oltást is. Azt is lehet sejteni, hogy Pfizerből van az országban, hogy a Pfizer oltást gyártó cég, a BioNTech/Pfizer épp a napokban perelte be a magyar államot, amiért 2022-ben az ukrán háborúra hivatkozva nem akartuk kifizetni a megrendelt vakcinákat.

Koronczi Gábor Tamás osztopáni háziorvos is csak a sajtóból értesül arról, hogy mi a helyzet a járvánnyal és az oltásokkal. „Egy járványnál alapvető a köztájékoztatás, járványok mindig vannak, de a covid még mindig egy különösen veszélyes járvány a szövődmények miatt. Ennek ellenére levették a műsorról, nem tud senki semmit róla” - mondja Koronczi.

A háziorvos szerint még ha a vírus már nem is olyan erős lefolyású, mint a járvány elején, szövődmények még mindig alakulhatnak ki, amelyek hosszan fennmaradhatnak. Például Koronczi több páciense is panaszkodott, hogy a fertőzés elmúlta után sem nyerték vissza a szaglásukat.

Koronczi rendszeresen találkozik covidos betegekkel, akik valamilyen tünettel érkeznek hozzá, és a tesztelés során derül ki, hogy koronavírusos. Ő ugyanakkor úgy látja, hogy sok értelme nincs otthon tesztelgetni, mert csak a PCR-teszt mutatja ki a fertőzést teljes bizonyossággal.

„Nincsenek tudatában a páciensek annak, hogy ez a vírus veszélyes. Mindenki influenza elleni oltásért jön, pedig szerintem annál fontosabb lenne a covid oltás. Szükség lenne egy újabb oltási kampányra” - mondja a háziorvos, aki hozzáteszi, hogy háziorvosoknál ne keressünk covid vakcinákat, mert nincsenek.

Az oltások típusával és tájékoztatás hiányával kapcsolatos kérdésekben kerestük az illetékes Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, de kérdéseinkre nem kaptunk választ.

FRISSÍTÉS: Cikkünk megjelenése után egy olvasónk megírta nekünk, hogy a Kútvölgyi kórház rendelőjében is lehet covid oltást kapni kedd délelőttönként. Ő is véletlen tudta meg.