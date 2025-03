Kormányinfó: Gulyás Gergely szerint a kormány nem felelős az MNB közalapítványok körüli botrányért

Herczeg Márk kollégánk kapott lehetőséget, miután legutóbb nem kaptunk lehetőséget.

Az első kérdéskör arról szólt, hogy ha Orbán szerint az erős vezetők békét csinálnak, a gyengék háborút, akkor ezek szerint az Ukrajna ellen háborút indító Putyin gyenge vezető?

Gulyás szerint szellemes magyarázat, amiért gratulál is, de nem ért egyet vele. Abban nincs vita, hogy Oroszország indította el a háborút, de Orbán már a háborús időszakról beszélt, és a nem háborúban lévő vezetőkről. Márpedig Donald Trump amerikai elnök békét akar. Gulyás amúgy nem menne bele Putyin jellemzésébe, de a gyenge szót nem használná rá.

Újabb kör: a Pride-betiltása.

Ha a Pride-ot a gyerekvédelemre hivatkozva tiltották be most, akkor ezek szerint 15 évig sérültek a gyerekek jogai egy évente egyszer megrendezett vonulás miatt. Elnézést kérnek amiatt, mert 15 év kétharmad után csak most léptek? És valóban csak annyi történt, hogy a korábbi amerikai nagykövet miatt nem tiltották be? Gulyás szerint két csizma volt eddig a mellkasukon, az egyik lekerült. Arra nem tudott válaszolni, hogy mit tiltanának még be, ha lehetőségük lenne rá, csak külföldi nyomásra nem tehetik meg?

Az MNB alapítványokról azt mondta, hogy az nem a kormány felelőssége. Valóban volt vita még 2013-14-ben arról, hogy ez közpénz-e, de azt az Alkotmánybíróság rendezte. Nem kínos, hogy szólt a sajtó előre, de nem történt mégsem semmi? Gulyás szerint 2018-ig rendben volt a gazdálkodás, ezt erősítette meg egy akkori ÁSZ-jelentés is. Hogy ez biztosan így van-e, Gulyás szerint igen, legfeljebb kisebb szabálytalanságok voltak addig, generálisan rendben volt minden.

Bejöttek-e a kormány számításai, amit a Trump-kormánytól vártak, hiszen éppen szétesik a transzatlanti szövetség, vámháború indul Amerika és az EU között, a magyar kormány pedig az új amerikai kormányra hivatkozva korlátozza a gyülekezési jogot a Pride betiltásával. Lesz ez még rosszabb is? - kérdezte a kollégánk.

Gulyás szerint nem gondolják, hogy az új amerikai elnök megváltó lenne, lehetett számítani arra, hogy negatív hatása lesz az EU-gazdaságra, de azzal, hogy az új amerikai elnök mindent megtesz azért, hogy béke kegyen, ez sokat fog hozni. Ráadásul már nincs olyan amerikai nagykövet, aki minden nap beleszól a magyar belpolitikába. Hogy miatta nem merték eddig betiltani a Pride-ot, arra Gulyás úgy válaszolt, hogy Pressman csak egy szerencsétlen kis végső harcosa volt a birodalomnak.