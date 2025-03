Trumpnak nem elég az eddigi vámháború, Kanadát és az EU-t újabb lépésekkel fenyegeti

Az Egyesült Államok a jelenleg tervezettnél „jóval nagyobb mértékű” vámokat vethet ki az Európai Unióra és Kanadára, ha közösen próbálnak fellépni az amerikai vámok ellen. Ezt Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, egy nappal azután, hogy bejelentette az autóipart sújtó 25 százalékos vámot, amire Japán és az EU is válaszlépéseket helyezett kilátásba.

Saját közösségi felületén, a Truth Socialön megjelent bejegyzésében az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy amennyiben az Európai Unió Kanadával együttműködve „gazdasági károkat” okoz az Egyesült Államoknak, akkor a jelenleg tervezettnél jóval nagyobb mértékű vámokat fognak kivetni mindkettőjükre.





Donald Trump szerint erre a lépésre azért lenne szükség, hogy „megvédjék a két ország legjobb barátját, akivel valaha is rendelkeztek”. Az amerikai elnök már korábban is úgy magyarázta a vámháború elindítását, hogy ezekkel az intézkedésekkel a kereskedelmi egyensúlytalanságot akarja korrigálni, írja az MTI.

Szerinte ugyanis több kereskedelmi partner, de elsősorban is az EU tisztességtelenül bánik az Egyesült Államokkal. Trump az utóbbi hetekben azt is többször kijelentette, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia, és Washington jelentős vámokat is kivetett az amerikai piacra exportált kanadai termékekre. Amire Kanada hasonló, korlátozó lépésekkel reagált.