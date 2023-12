Elhúzódó árhullám várható Budapesten, de sok a bizonytalanság

„A lehulló csapadék halmazállapota és a vízgyűjtő területeken olvadó hó mennyisége miatt” nagyon nagy bizonytalansággal, de azt prognosztizálja az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), hogy elhúzódó árhullám várható Budapesten. A közleményük szerint a csapadék mennyisége csökken ugyan, de a napokban felmelegedés kezdődik, amit hóolvadás követ a Duna vízgyűjtő területén. Ennek mennyiségét nehéz kiszámítani.

Az OVF szerint a fővárosban a jövő hét első felében nem sokkal az alsó rakpart szintje felett tetőzhet a folyó. A Dunába ömlő Rába vasárnap tetőzik Körmendnél, Komárom és Esztergom térségében az I. fokú árvízvédelmi készültségi szinteket meghaladó áradások várhatók.

A vízügyi főigazgatóság azt is közölte: egy dunai árhullám idején „az állami fővédvonalakon a vízügyi szolgálat látja el a védekezési feladatokat, de a vízgazdálkodási törvényből adódóan vannak önállóan védekező települések is (Duna-kanyar, Budapest), amelyek védvonalain az árvízvédekezés megszervezése az önkormányzat feladata”. De ha azok kérik, nekik is segítséget nyújtanak.

A főváros vezetése már december 23-án éjféltől elrendelte az első fokú árvízvédelmi készültséget. A mostani előrejelzések szerint a Duna vízszintje december 25-én, hétfőn érheti el azt a magasságot, ami szükségessé teszi az alsó rakpartok lezárását, de azokon már ma sem lehet megállni. A mégis ott parkoló autókat december 25-én elszállítják.

Az OVF közleménye szerint a kelet-magyarországi folyókon is komoly áradások várhatóak. Jelentősen emelkedhet az Ipoly vízszintje is, míg a Sajót karácsony napjaira érheti el az újabb árhullám I. fok fölötti tetőzéssel. A Zagyván szintén az I. fok fölé emelkedhetnek a vízállások, a Tarnán a II. fok elrendelése valószínű, írja az MTI. A Bodrogon lassú apadás várható, a Tisza középső szakaszán ugyancsak I. fok fölötti a vízállás több helyen, de az alsóbb szakaszokon várhatóan a készültségi szintek alatt tetőzik. Újabb jelentős tiszai árhullám nem valószínű.