Szijjártó Péter és Dzsudzsák Balázs együtt jár éjféli misére szenteste

Nem verték nagydobra, de Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly és idén is jó barátjával, Dzsudzsák Balázzsal, a magyar futballválogatott volt csapatkapitányával együtt ment el az éjféli szentmisére szenteste.

A Dunakeszin élő Szijjártó hajnali 1 órakor az alábbi képet posztolta a Facebookon annyival, hogy: „Megszületett!”

A Debreceni VSC játékosa, Dzsudzsák Balázs pedig az Instagramra töltötte fel ezt a sztorit:

A Dunakeszi Jézus Szíve Templom és Plébánia videóján látszik, hogy Szijjártó és Dzsudzsák felvétele ugyanott készült, bár nem ugyanaz a részét fotózták a templomnak.

A videón az is kivehető, hogy Szijjártó mellett az első sorban ott ül a felesége, másik oldalán a gyerekei, mögöttük egy sorral pedig Dzsudzsák.

Szijjártó talán éppen ebben a kabátjában lehet:

Az sem kizárt, hogy Dzsudzsákot Szijjártó fel is köszöntötte, hiszen a DVSC focistája szombaton lett 37 éves, ráadásul október végén ott volt ő is, amikor Szijjártó szűk családi körben megünnepelte a 45. születésnapját.

Egyébként Szijjártó és Dzsudzsák már tavaly is együtt vett részt az éjféli misén ugyanott, csak akkor a templom másik felében, Dzsudzsák ott is egy sorral a Szijjártó házaspár mögött ült:

Szijjártó akkor ezt a fotót posztolta a Facebookra azzal, hogy: „A kis Jézus megszületett!”

A Szijjártó család két éve is majdnem pont ugyanott ült az éjféli misén, de akkor még Dzsudzsák nem kísérte el a külügyminisztert és Szijjártó-Nagy Szilviát.

Szijjártó évek óta nagyon jóban van Dzsudzsákkal, a focista a miniszteri kinevezésére is elkísérte a Szijjártót. A miniszter diplomata útlevelet is adott Dzsudzsáknak, és még ott is ült a kuratóriumban, amikor a győri egyetem 370 millió forintért megvette Dzsudzsák cégét. Szijjártó nemrég egy PR-videójában is emlegette a barátját.

Szijjártó egyébként karácsony első napjának délutánján már arról számolt be, hogy elvitte a fiait focizni, hogy lemozogják a töltött káposztát: