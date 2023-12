A szexuális zaklatással vádolt Gérard Depardieu mellett állt ki Carla Bruni és még számos francia híresség

Közel hatvan francia színész és más híresség ítélte el egy nyílt levélben Gérard Depardieu „meglincselését”. A színészt nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolja több mint egy tucat nő.

photo_camera Gérard Depardieu, 2023 januárjában Berlinben Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A nyílt levél aláírói közt van a korábbi francia elnök felesége, Carla Bruni, Charlotte Rampling brit színésznő és Carole Bouquet francia színésznő is. A levélben azt írják, Depardieu „a gyűlölet áradatának áldozata”. A levélben kiemelik azt is, hogy „Gérard Depardieu valószínűleg a legnagyobb színész”, de azt nem fejtik ki, ennek mi köze van ahhoz, hogy szexuális zaklatással vádolja több nő is.

A levél szerint Depardieu-t „az ártatlanság vélelmének dacára támadják”, csak azért, mert nem átlagember, hanem „mozióriás”. Depardieu, aki mosrt, december 27-én lett 75 éves, „bátornak” nevezte az aláírókat.

A múlt héten Emmanuel Macron francia elnök úgy fogalmazott, Depardieu ellen „hajtóvadászat” indult, jogvédő aktivisták pedig elítélték Macron megjegyzéseit, mondván, hogy ezzel megsértette az összes, szexuális erőszakot elszenvedett nőt. (Guardian)