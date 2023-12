Utolsó pillanatban befutottak az új falusi csok szabályai

Csütörtök éjjel, szinte az utolsó pillanatban befutott a Magyar Közlönyben a falusi csokról szóló rendelet is, ami véglegesíti a jövő évre vonatkozó szabályokat. Bár már nyár közepén lehetett tudni, hogy hozzányúl a kormány a családtámogatásokhoz, csak november végén jöttek ki az új, csok pluszra keresztelt támogatási forma részletszabályai, véleményezni pedig mindössze egy hétig lehetett azokat.

Tippek, trükkök leendő csokosoknak a Newsroom podcast decemberi adásában. A Tyúkól podcastban pedig a Patent jogászával beszélgettünk arról, miért számíthat nők elleni gazdasági erőszaknak a hatályos családtámogatási rendszer.

A 2630 preferált kistelepülésen elérhető állami támogatást nyáron már egyszer átszabta a kormány, de most újra hozzányúlt a január 1-től hatályos részletszabályokhoz. A friss rendelettel a falusi csok jövő évi feltételeit összefésülték a januárban induló csok plusz előírásaival: a vásárlással egybekötött korszerűsítésnél az



egy gyerek után felvehető összeg egy, két gyerek után négy, három vagy több gyerek után tizenöt millió forint. Meglévő ingatlan bővítése, korszerűsítése esetén egy gyerek után hatszázezer, két gyerek után kétmillió, három gyerek után hét és fél millió forint támogatás igényelhető. A falusi csokot januártól maximum három gyerek vállalására lehet felvenni, tehát egy gyerektelen házaspár három, míg egy kétgyerekes házaspár egy gyerek vállalása esetén veheti fel. A gyerekvállalásra egy gyerek vállalása esetén négy, két gyerek vállalása esetén nyolc, három gyerek esetében tíz év áll rendelkezésre, a támogatási összegtől függetlenül.

A meglévő gyerekek mellé további gyereke(ke)t csak azok a házaspárok vállalhatnak, ahol a feleség az igénylés pillanatában még nem múlt el negyven éves.

Januártól a falusi csok és a csok plusz igénylőinek is legalább kétéves társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolnia. A három százalékos lakáshitelnél is történt egy fontos módosítás: az eddigiekkel ellentétben a felvehető hitelösszeg nem feleződik meg, ha valaki már meglévő ingatlant szeretne bővíteni vagy felújítani, a támogatott kölcsön kamata viszont az első két év után nem három, hanem ötévente változtatható meg. (Bank360 via Magyar Közlöny)