14 ember meghalt a határ menti orosz várost ért légicsapásban

Orosz tisztviselők Kijevet vádolják az orosz határ menti Belgorod városát ért légitámadással, melyben 14-en meghaltak, több mint százan pedig megsebesültek. Oroszország péntek hajnalban hajtotta végre a háború eddigi legnagyobb légitámadását Ukrajna ellen, az orosz légierő több mint 120 rakétát lőtt ki, 39 áldozatot szedett, 144 embert pedig megsebesített.

„Ez a bűntett nem marad büntetlenül” - ígérte a Belgorodot ért támadás után az orosz védelmi minisztérium. A minisztérium által kiadott közlemény szerint a csapásokat ukrán és cseh gyártmányú rakétákkal hajtották végre. „Az orosz erők kizárólag katonai létesítményeket és infrastruktúrákat vesznek célba, és továbbra is így fognak tenni” - áll a közleményben.

Korábban moszkvai tisztviselők arról számoltak be, hogy több ukrán drónt is lelőttek Moszkva, Brjanszk, Orjol és Kurszk határhoz közeli régiók felett. Több határt átlépő lövésről is szó volt még, melyekből az egyikbe bele is halt egy orosz férfi.

Eközben az ukrán fegyveres erők vezérkara arról számolt be, hogy folytatódnak az Ukrajna elleni orosz dróncsapások: szombaton 10 iráni gyártmányú Shahed drónt lőttek le három régióban is.

Nyugat-Oroszország városai ellen május óta rendszeresen indulnak támadások, melyeket - bár az oroszok őket vádolják - az ukránok nem ismernek el sajátjukénak. (BBC, Guardian)