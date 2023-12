Bulgária és Románia márciusban csatlakozik a schengeni övezethez

Bulgária és Románia márciusban csatlakozik a határok nélküli európai térséghez, a schengeni övezethez, jelentette be a leköszönő uniós spanyol elnökség.

Március 31-én megszűnik a légi és tengeri határellenőrzés Románia, Bulgária és a schengeni térséghez tartozó tagállamok között, míg a szárazföldi ellenőrzések megszüntetéséről egy későbbi időpontban születik döntés. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke gratulált a két tagállamnak „a nagyszerű eredményért, amely kemény munkájuknak, elkötelezettségüknek és kitartásuknak köszönhető”. „Önöknek köszönhetően a schengeni térség még erősebbé válik, hogy minden uniós polgár javát szolgálja”- nyilatkozta.

Bulgária és Románia törekvései a schengeni térséghez való csatlakozásra egy ideje megrekedtek Ausztria ellenállása miatt. Az Európai Bizottság tavaly novemberben megállapította, hogy mindkét tagállam teljesítette a csatlakozáshoz szükséges feltételeket, az uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa azonban ugyanazon év decemberben nem hagyta jóvá a két ország csatlakozását az osztrák vétó miatt. Bécs többek között attól tartott, hogy Bulgárián és Románián keresztül még több illegális bevándorló érkezik majd az országba. Az új tagok felvételéhez az összes tagország beleegyezése szükséges.

Ausztria december közepén jelezte, hogy Bécs a légi közlekedés ellenőrzését illetően eláll a vétótól, amennyiben a Románia és Bulgária megerősíti az EU külső határainak védelmét.

Korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is Bulgária csatlakozásának vétójával fenyegetőzött, miután az ország kilátásba helyezte, hogy gáztranzitdíjat vezet be, ami Magyarországot is keményen sújtotta volna. Végül használt a fenyegetés és Bulgária visszavonta gáztranzitdíjat. (MTI, Reuters)