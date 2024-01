Megtartja a munkahelyi kötelező orvosi vizsgálatot öt ellenzéki vezetésű budapesti kerület

„Megtartjuk a kötelező orvosi vizsgálatot, és ezzel biztosítjuk munkavállalóink lehetőségét arra, hogy évente egyszer szakszerű és megfelelő egészségügyi szolgáltatást kapjanak ingyen” – írja posztjában Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere.

Az Országgyűlés decemberben fogadta el a Semjén Zsolt által beterjesztett salátatörvényt, amelynek értelmében a jövőben nem kötelező elvégezni a munkahelyi orvosi vizsgálatot. A dolog még a Magyar Orvosi Kamarát is megdöbbentette. Szerintük az intézkedés több millió magyar munkavállaló egészségi állapotát és a gazdaság teljesítőképességét egyaránt negatívan érinti.

Őrsi szerdai posztjából kiderül, hogy a II. kerület mellett Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros és Ferencváros önkormányzata is úgy döntött, hogy a dolgozóiknak továbbra is lesz kötelező orvosi vizsgálat. A polgármester szerint ez egy olyan szolgáltatás, amely akár életet is menthet.

„A munkaalkalmassági vizsgálat sok dolgozó számára az évi egyszeri lehetőség volt arra, hogy eljusson orvoshoz. Ez az egyszeri alkalom is esélyt adott betegségek korai felismerésére, az egészségtudatosság erősítésére. Ezt nem tartotta valamiért fontosnak és megtartandónak a kormány, miközben orvoshiány és hosszú várólisták is akadályozzák az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést” – írja.



Az érintett önkormányzatok nemcsak az éves egyszeri vizsgálat költségét állják továbbra is minden dolgozó esetében, hanem szabadnapot is biztosítanak azoknak, akik szűrővizsgálaton vesznek részt.