Törvénymódosítással törölné el Semjén a munkahelyi kötelező orvosi vizsgálatot

Bár a Gulyás Gergely által keddre ígért "szuverenitásvédelmi" törvényjavaslat egyelőre nem került fel a parlament honlapjára, azért a törvénykezés nem állt le teljesen: az atv.hu írt arról, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes éjjel nyújtotta be a "hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot, és ebben szerepelt az is, hogy

a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a munkaköri alkalmasság vizsgálata tekintetében általános jelleggel megszűnik a kötelező orvosi vizsgálat.

A jogszabálymódosítás-tervezetből kiderülhet, hogy a jövőben is lehetnek olyan munkakörök és foglalkozások, amiknél kötelező lesz majd az orvosi vizsgálat, a többi munkahelyen pedig a munkáltató is előírhatja ezt saját döntése révén, ekkor pedig továbbra is ingyenesen kell ezt biztosítania a munkavállalók számára.

Az indoklásban Semjén azzal érvel, hogy „a változó életviszonyok a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, tartalmának újragondolását igénylik. Az új szabályok megalkotásakor azonban olyan intézkedéseket kell tenni, olyan javaslatokat kell kidolgozni, ami az emberek hétköznapi ügyeinek intézését egyszerűbbé tudják tenni", illetve hogy " vállalkozások sikeressége érdekében pedig olyan jogi környezetet kell kialakítani, amiben az adminisztráció időbeli és pénzbeli költségei minimálisak, így az erőforrásaikat a jogszabályoknak való megfelelés helyett a működésükre, a termelésre tudják fordítani".