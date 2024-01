András herceg, Bill Clinton, Michael Jackson és David Copperfield neve is feltűnik Epstein társainak listáján

Számos bírósági dokumentumot hoztak nyilvánosságra szerdán, amelyek Jeffrey Epsteinhez köthető embereket azonosítanak – számol be róla a Guardian. A lista publikálására már egy ideje számítani lehetett. A bírósági iratokban szereplő magas rangú nevek között szerepel többek között András herceg, Bill Clinton volt amerikai elnök, Michael Jackson és David Copperfield is.

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok az egyik áldozatnak, Virginia Giuffre-nak az Epstein barátnője, Ghislaine Maxwell ellen indított perében keletkeztek. Az iratok az ügyben tett tanúvallomásokat és az indítványok kivonatát tartalmazzák. Maxwellt 2021 decemberében ítélték el szexkereskedelem és hasonló vádak miatt, a bíróság arra jutott, hogy a nő tinilányokat közvetített Epsteinnek.

photo_camera A Ghislaine Maxwell ügyet vezető Audrey Strauss ügyész Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

Bár a most megismert nevek közül többeket azonosítottak már a nyilvánosságban, a bírósági iratokban eddig ki voltak takarva. Fontos, hogy egy-egy név szerepeltetése ezen a listán nem jelenti azt, hogy az adott embert bármilyen Epsteinnel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják. A nevek között vannak olyanok is, akiket a bírósági tárgyalásokon csak futólag említettek. Vannak azonban, akiknek a szerepéről most részletesebb képet lehet kapni.

Egy vallomásában például Maxwell azt állította, hogy II. Erzsébet brit királynő második gyereke, András herceg meglátogatta Epstein szigetét az amerikai Virgin-szigeteken. Epsteint ugye azzal vádolták, hogy ezen a szigeten számos lányt molesztált. „Ön jelen volt a szigeten, amikor András herceg meglátogatta?" – kérdezték a bírók Maxwellt, aki igennel felelt. Azt mondta, csak egy ilyen esetre emlékszik, és azt állította, hogy ekkor nem voltak lányok a szigeten.

photo_camera Tüntetés Epstein sötét ügyei kapcsán még 2019-ben. Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Egy másik most publikált dokumentum Johanna Sjoberg, egy másik áldozat vallomását is tartalmazza, aki utal Bill Clintonra. Arról számolt be a bíróság előtt, hogy Epstein utalt arra neki, hogy a volt elnök „a fiatal lányokat szereti”. Clinton szóvivője, Angel Ureña eddig tagadta azokat az állításokat, amelyek bármilyen összefüggésbe hozták őt Epsteinnel. Sjoberg azt is elmondta, hogy Michael Jackson is járt Epstein Palm Beach-i villájában, és hogy találkozott a híres bűvésszel, David Copperfielddel is.

A dokumentumok megemlítik Donald Trumpot is, akinek Epsteinnel való kapcsolatáról már sokan beszámoltak. Az tanúvallomások szerint legalább egy alkalommal meglátogatta Epstein a volt elnök Palm Beach-i házát, de Trumpot nem vádolják semmilyen bűncselekménnyel.

A 2008-ban kiskorúak prostitúcióra való felbujtása miatt elítélt Epstein az üzleti és a politikai világ legmagasabb köreiben mozgott. A milliomos 2019-ben halt meg börtönben. Halálát a New York-i orvosszakértő öngyilkosságnak minősítette. Íme a négy évvel ezelőtt készített videónk az ügyről: