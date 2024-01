„Remélem mostantól a közösséget gyarapítod, nem a családodat” – Márki-Zay Péter odabökött egyet a hátralépését bejelentő Lázárnak

Lázár János vasárnap jelentette be a Facebook-oldalán, hogy a következő választáson már nem indul egyéni képviselőjelöltként, de politikus marad „a szűkebb és tágabb pátriájában”, az Alföldön. Megemlítette az „egyre jobban lemaradó” szülővárosát, Hódmezővásárhelyt is, mondván: ott gyökeres változásra, 2024-ben új polgármesterre, 2026-ban pedig új országgyűlési képviselőre van szükség.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, aki a 2022-es parlamenti választáson egyéniben Lázár ellenfele volt a vásárhelyi körzetben, a fideszes politikus posztja alatt kommentben reagált a döntésre, ahogyan ő fogalmaz: „Lázár vádaskodására”. Azt írja, Hódmezővásárhely „ már azt is megköszöni, ha nem akadályozod az elmúlt években megindult fejlődést: a város ugyanis éppen hogy nem lemarad, hanem minden ranglistán emelkedett”, KSH-rangsortól a helyi adók legnagyobb mértékű csökkentésén át a legjobb helyi közlekedésig sorolja az okokat.

Nem nélkülözi Márki-Zay reakciója a személyes oldalvágásokat sem. Kétszer is megemlíti Lázár gazdagodását: „reménykedünk, hogy közéleti szerepvállalásod hátralévő idejében az eddigiekkel szemben nem a családod, hanem a tágabb közösséged fogod gyarapítani”, írja a komment elején. Majd a végén visszatér erre a gondolatra, többek között „magánkézbe átjátszott kastélyokat”, „eltitkolt svájci számlákat”, „strómanokra íratott földbirtokokat”, valamint luxusautókat emlegetve.



photo_camera Márki-Zay Péter és Lázár János 2022 áprilisában

A városvezetőként elért sikerei mellett Lázár városvezetői és miniszteri teljesítményét is megemlíti Márki-Zay, azzal az odaszúrással, hogy „a kudarcok mellett én látom a sikereid is”. Példaként említi, hogy Vásárhely „a Korrupciókutató szerint a legkevésbé korrupt is – míg a Ti örökségetek még a legkorruptabb város volt az országban”. Még a 2022-es választási eredményt is igyekszik Márki-Zay a saját javára fordítani, amikor azt írja: noha fölényes győzelmet aratott Lázár, ő volt az egyetlen parlamentbe jutott fideszes képviselő, „aki kevesebb szavazatot kapott, még százalékban is, mint négy évvel korábban” (29 534 szavazat után 28 753 szavazatot kapott Lázár, arányaiban így a 2018-as 51,78% után tavalyelőtt 51,77%-ot kapott, szóval nagyon szigorúan nézve tényleg kevesebbet).