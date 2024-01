Tele vannak a palackozott vizek olyan nanoműanyaggal, amely a sejtjeinkbe is képes behatolni

Több ezer mikro- és nanoműanyagot tartalmaznak a palackozott vizek, amik olyan kicsik, hogy képesek behatolni a szervezet sejtjeibe is – állítja egy nemrég publikált tanulmány. A kutatást vezető tudósok emellett felfedezték, hogy

a boltokban kapható palackozott víz a korábban becsültnél akár százszor is több műanyagdarabkát tartalmazhat

– olyan végtelenül apró nanorészecskéket, amelyek még mikroszkóp alatt sem láthatók.

photo_camera Fotó: JUNI KRISWANTO/AFP

Az új kutatás alapján kiderült, hogy a palackozott folyadékokban található műanyagdarabkák az emberi hajszál átlagos szélességének ezredrészével érnek fel, így az emésztőrendszer vagy a tüdő szövetein keresztül könnyedén a véráramba vándorolhatnak, és potenciálisan káros szintetikus vegyi anyagokat juttathatnak a szervezetben és a sejtekbe. Egy liter víz a kutatás alapján átlagosan 240 000 műanyagrészecskét tartalmaz hétféle műanyagból, amik 90 százalékát nanoplasztikaként azonosították, a többi pedig mikroműanyag volt.

A Penn State Behrend fenntarthatósági igazgatója, Sherri Mason szerint az új eredmény megerősíti a szakértők régóta hangoztatott tanácsát, miszerint a csapvizet üvegből vagy rozsdamentes acélból készült edényekből kell inni, hogy csökkentsük a kitettségünket. Hozzátette, hogy ez a tanács más, műanyagba csomagolt élelmiszerekre és italokra is vonatkozik. Ő volt a társszerzője annak a 2018-as tanulmánynak is, ami először mutatta ki a mikro- és nanoműanyag jelenlétét kilenc ország 11 különböző márkája által értékesített palackozott víz mintáinak 93 százalékában.

Az említett korábbi tanulmányban Mason arra jutott, hogy minden egyes szennyezett liter vízben átlagosan 10, egy emberi hajszálnál szélesebb műanyagrészecske volt, 300 kisebb részecskével együtt. Öt évvel ezelőtt azonban nem volt mód arra, hogy elemezzék ezeket az apró pöttyöket, vagy felfedezzék, hogy van-e még több.

„Nem arról van szó, hogy nem tudtunk a nanoműanyagok létezéséről. Csak nem tudtuk elemezni őket”- mondta.

photo_camera Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban hétfőn megjelent új tanulmányban a Columbia Egyetem kutatói egy olyan új technológiát mutattak be, ami képes meglátni, megszámolni és elemezni a palackozott vízben lévő nanorészecskék kémiai szerkezetét. A legújabb tanulmányt készítő csapat a literenkénti 300 helyett 110 ezer és 370 ezer között talált műanyagdarabkákat három népszerű, az Egyesült Államokban forgalmazott vízmárkában.

A szakértők szerint a nanoplasztik a műanyagszennyezés legaggasztóbb típusa az emberi egészségre nézve. Ez azért van így, mert a parányi részecskék képesek behatolni a főbb szervek egyes sejtjeibe és szöveteibe, potenciálisan megszakítva a sejtfolyamatokat és lerakva olyan károsító vegyi anyagokat, mint a biszfenolok, égésgátlók, per- és polifluorozott anyagok (PFAS) és nehézfémek.

„A vegyi anyagok eljuthatnak a májunkba, a vesénkbe és az agyunkba, és még a méhlepény határán is átjuthatnak, a születendő gyermekbe kerülhetnek” - mondta Mason.

A CNN megkereste a Nemzetközi Palackozott Víz Szövetséget, hogy válaszoljon a tanulmány megállapításaira. „Ezt az új módszert a tudományos közösségnek teljes mértékben felül kell vizsgálnia, és további kutatásokra van szükség a környezetünkben lévő nanoplasztikák mérésére és számszerűsítésére szolgáló szabványosított módszerek kidolgozásával kapcsolatban” – mondta a szövetség szóvivője.

„Jelenleg mind a szabványosított módszerek, mind a nano- és mikroműanyag-részecskék lehetséges egészségügyi hatásairól nincs tudományos konszenzus. Ezért az ivóvízben lévő ilyen részecskékről szóló médiajelentések csak arra jók, hogy feleslegesen megijesszék a fogyasztókat”.