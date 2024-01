A magyar kormány megdicsérte Brüsszelt!

Kedden írta meg uniós diplomatákra hivatkozva a Politico, hogy egy feltétellel, de késznek tűnik a kompromisszumra Orbán Viktor az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós uniós segélycsomaggal kapcsolatban. A konstrukció lényege, hogy nem egy összegben, hanem négy éven át, évi 12,5 milliárd eurós részletekben folyósítanák Ukrajna támogatását, és azt minden évben felül kellene vizsgálni, illetve egyhangúlag jóvá kellene hagyni a folytatást.

Vagyis, írta a lap, így Orbánnak így minden évben lenne lehetősége vétózással zsarolni az uniót, vagy éppen engedményeket kicsikarni azért, hogy ne vétózzon.

A terv, úgy tűnik, valóban tetszik a magyar kormánynak. A Politico megkeresésére ugyanis közölték: „Magyarország üdvözli, hogy az Európai Bizottság jól halad annak a B tervnek a kidolgozásával, amely értelmében Ukrajna finanszírozását az EU költségvetésén kívülről kell biztosítani”. Azt is odaszúrták, hogy „amit ők B tervnek látnak, az Magyarország számára az A terv volt”.

photo_camera Orbán Viktor és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A dolog azonban még messze nem dőlt el, a javaslat ugyanis több problémát is felvet. Egyrészt Ukrajna számára bizonytalan helyzetet teremthet, másrészt ehhez a hétéves költségvetést évente kellene újratárgyalni, esetleg módosítani is, ami jelentősen megbonyolítaná az unió egyébként is döcögős döntéshozatali folyamatait.

Ami biztos: a következő uniós csúcs február elején lesz, a csomagról azon dönteni akarnak az európai vezetők. A Politico szerint ezért fokozott nyomást gyakorolhatnak majd Orbánra, hogy szavazza meg a támogatást.