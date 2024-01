Teljes egészében, kitakarás nélkül ki kell adni a Mátrai Erőmű gyanús Mészáros Lőrinces aktáját

A legvégső jogorvoslati fokként eljáró Kúria a korábbi döntésével szemben nemrég elfogadta azt a keresetet, amely értelmében az Energiaügyi Minisztériumnak (EM) a szöveg elfedése nélkül el kell küldenie az MVM állami tulajdonosa ekként hozott, 2019-2020-as határozatait – mondta el az adatkérést benyújtó MSZP-frakcióvezető, volt pártelnök Tóth Bertalan a Népszavának.

Így most „négy év és hat ítélet után, talán több is kiderülhet arról, hogy az állami MVM miként vette meg Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől a Mátrai Erőművet” – írja a lap. Az ügy előzményei: Mészáros Lőrinc és üzleti köre 2018 tavaszán szerezte meg a Mátrai Erőmű 73 százalékát 5,9 milliárd forintért. Az állami tulajdonú MVM-nek akkoriban annyiért nem kellett, de nem sokkal később 17,4 milliárd forintért mégis csak megvette – már Mészárostól, aki így kis idő alatt megháromszorozta a pénzért az üzleten. Sőt, ennél is nagyobbat kaszált rajta, a veszteséges erőműből ugyanis a tulajdonosok addigra minden tartalékot kivettek. A Mátrai Erőmű tulajdonosváltásairól ebben a cikkben írtunk.

Tóth Bertalan 2021 óta próbál adatot szerezni a tranzakcióról, amiről az Orbán-kormány most már nem titkolózhat tovább. A politikus a lapnak azt mondta: elvárja, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter teljesítse a bíróság jogerős ítéletét, tartsa be a törvényeket és fejezze be az alaptalan titkolózást.