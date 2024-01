Az ukrán kormánynak át kell dolgoznia a teljes mozgósításról szóló törvényt

Az ukrán parlament visszaküldte átdolgozásra a kormánynak a mozgósítási szabályok szigorításáról szóló törvényjavaslatot. Egyben a képviselők kiegészítéseit is megküldték az illetékes parlamenti bizottságoknak és munkacsoportoknak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég azt mondta, hogy a hadseregnek 450-500 ezer új katonára lenne szüksége.

Az eredeti javaslat alapján jóval kevesebben kaphattak volna mentességet a katonai szolgálat alól. A 18 és 25 év közöttiek számára három hónapos kiképzést írnának elő, 25 és 60 év között pedig szinte mindenkit érintene a mozgósítás. Valamint a nőket is katonai nyilvántartásba vennék. A behívókat pedig elektronikusan is kiküldhették volna. A kormány javasolta azt is, hogy a mozgósítási kötelezettséget nem teljesítőkkel szemben vezessenek be korlátozásokat, a katonai nyilvántartásba vételi szabályokat és a honvédelmi jogszabályokat megsértőket büntessék pénzbírsággal, az orvosi vizsgálaton való megjelenés megtagadásáért és a mozgósítás bármilyen módon történő kijátszásáért pedig szabadságvesztés vált volna.

photo_camera Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

A decemberben benyújtott javaslat sok vitát váltott ki, például azok a részek, amik korlátozták volna a behívottek tulajdonhoz és pénzhaználathoz fűződő jogait, valamint korrupciós kockázatokat is rejt magában. A törvényt visszautasító képviselők szerint egyes rendelkezések közvetlenül sértik az emberi jogokat, míg mások rosszul vannak megfogalmazva. Ugyanakkor a mozgósítás szükségességét megértik. (Reuters/BBC/MTI)