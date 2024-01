A Financial Times szerint a Bizottság kész engedményeket tenni Orbánnak Ukrajna anyagi támogatásáért cserébe

Az Európai Bizottság kész eleget tenni a magyar kormány néhány követelésének, cserébe az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatás biztosításáért, írja bennfentes informátorokra hivatkozva a Financial Times.

A brit üzleti lap információi szerint Brüsszelben nagy erőkkel dolgoztak egy megoldáson december óta, amikor Orbán Viktor az EU-csúcson megvétózta az ukránoknak szánt támogatást, és arra jutottak, hogy a vétó feloldásáért cserébe hajlandóan engedni, hogy Orbán 2025-ben, a támogatási program felénél akaszthassa meg a folyamatot. Azaz a négy évre tervezett támogatási programba beépítenének egy felülvizsgálati lehetőséget 2025-ben, amikor megnézhetnék, hogy Ukrajnának még mindig szüksége van-e a pénzre, illetve hogy eleget tesznek-e az EU által szabott feltételeknek.

A Bizottság nyitott emellett arra, hogy évente auditálják a segélyt, illetve hogy egy "rendkívüli féket" építsenek bele a rendszerbe, mellyel a tagállamok kormányai élhetnének, ha bármelyikük úgy érezne, hogy komoly aggályok merültek fel a kifizetésekkel. Ekkor összehívhatnák az EU vezetőket tanácskozásra, de ez nem jelentene még automatikusan vétójogot.

A lapnak név nélkül nyilatkozó magasrangú magyar diplomata a kérdésre, hogy ez elég lehet-e Orbánnak, hogy elálljon a vétótól, azt felelte, hogy ő maga ugyan bizonytalan, de szerinte valószínűleg igen. Egy EU-s forrás is megerősítette a lapnak, hogy a magyarok most "tárgyalási hangulatban" vannak, főleg azután, hogy az EU több befagyasztott uniós forrást is folyósított az országnak.

A támogatás éves felülvizsgálatának ötletét a magyar fél októberben dobta be először, de a többi tagállam akkor elvetette, mondván, hogy így az ukránok számára odalenne a pénzügyi támogatás kiszámíthatósága. A támogatás eredeti szándéka ugyanis éppen az volt, hogy Kijev négy éven át fixen, kiszámíthatóan kapjon anyagi segítséget az EU-tól, összesen 17 milliárd eurónyi támogatás és 33 milliárd eurónyi kedvezményes hitel formájában.

Voltak tagállamok, melyek jelezték, hogy az új szisztéma csak újabb lehetőséget teremt majd Orbánnak, hogy később éljen vétóval, ugyanakkor a lap szerint ez még mindig egyszerűbb útnak tűnt Brüsszelben, mint a magyar kormány ellenkezését kikerülve létrehozni egy bonyolult és költségesebb támogatási rendszert.