Annyira kevés a pedagógus, hogy már felsősöket is oktathatnak az alsós tanítók

Egy idén január 2-ától hatályos kormányrendelet szerint az alsós tanítók már q felsős osztályokban is beoszthatók, óvónőként pedig középfokú végzettséggel is el lehet helyezkedni – írja a Népszava.

A kormányrendelet pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeiről szóló melléklete szerint a tanítók már az általános iskola végéig, vagyis egészen 8. osztályig beoszthatók tanári feladatokra. Ezzel kapcsolatban a belügyminisztérium a lapnak azt írta, hogy a tanítók eddig is jogszerűen taníthattak az 5. és a 6. évfolyamokon, az új szabályozás pedig csak kibővítette ezt a lehetőséget.

A korábban érvényes rendeletben egyébként az is szerepelt, hogy felsőbb évfolyamokon egy adott tantárgyat csak „a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett” tanító taníthat, az új szabályozásban viszont ilyen feltétel már nincs. Ezzel egyidőben változtak az óvodapedagógusok végzettségi követelményei is, így már nemcsak felsőfokú óvodapedagógus diplomával, hanem középfokú óvodai nevelő szakképzettség megszerzésével is lehet dolgozni. A szakképzésért felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) korábban azt mondta, hogy az óvodai nevelőket nem óvodapedagógusként, hanem szakképzett nevelést segítőként lehet majd foglalkoztatni, de ahogy a Népszava is írja, ennek már ellentmond az új kormányrendelet.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának azt mondta, egyértelműen a pedagógushiány az oka a foglalkoztatási szabályok változásának. Szerinte az, hogy a rendelet már nem írja elő a felső tagozatokon tanítók számára a tantárgyakhoz tartozó műveltségi területen szerzett képzettséget, azt jelenti, hogy lényegében bármilyen tantárgy oktatására beoszthatják az általános iskolák felső tagozatain az alsós tanítókat is.