Moszkva hosszú bírósági perekkel érné el, hogy a befagyasztott vagyona ne kerülhessen Ukrajnához

Oroszország jogi úton akadályozná meg, hogy se az Egyesült Államok, se Európa ne tudja elkobozni a 300 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz jegybanki vagyon egy részét vagy egészét, hogy aztán abból Ukrajnát támogassák, írja a Bloomberg az orosz terveket ismerő források alapján.

Orosz tisztviselők a befagyasztott vagyon esetleges elkobzásának lehetőségét vizsgálva arra jutottak, hogy ez nem valószínű forgatókönyv, és most az orosz jegybank nemzetközi ügyvédi irodákkal tárgyal, hogy képviseljék az orosz fél érdekeit a nemzetközi bíróságokon.

Az amerikaiak és több európai ország 2022 februárjában fagyasztotta be a jegybankjaikban lévő orosz vagyont, és az utóbbi időben felélénkültek a tárgyalások e jelentős összeg sorsáról. Főleg azután, hogy mind az Egyesült Államokban, mind az EU-ban politikai megosztottság akadályozta, hogy további támogatást nyújtsanak Ukrajnának. A Bloomberg információi szerint Biden kormányában ezután kezdtek el ismét komolyabban gondolkozni azon, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét kéne elkobozni. A Fehér Ház a lap információi szerint a G7 országokkal összhangban akar cselekedni, mivel e országoknál oszlik el az orosz vagyon mintegy kétharmada, ugyanakkor az egyoldalú lefoglalásnak az ötlete nem váltott ki túl nagy lelkesedést az érintett kormányokból.

Putyin szóvivője, Dmirtij Peszkov korábban annyit közölt, hogy bíróságon támadnák meg a lépést, és ellenintézkedéseket is kilátásba helyezett, ami nagyon súlyos bírósági költségeket jelent majd minden érintett számára.

Az orosz jegybank elnöke, Elvira Nabiullina közben már tavaly nyáron is arról beszélt, hogy szinte teljesen készen állnak arra, hogy jogilag támadják a befagyasztást. Orosz tisztviselők szerint a bírósági út azért is szerencsés megoldás, mert ha még nem is kapná vissza az ország a pénzt, azt azért elérhetik így, hogy Ukrajna se juthasson egyetlen centhez sem. Az orosz jogászok szerint a nyugati bankoknak nem volt jogalapja a befagyasztásra, hiszen ehhez a törvényeket sokszor utólag fogadták el.

Orosz jogászok szerint több lehetőség is van Moszkva előtt: fordulhatnak a hágai Nemzetközi Bírósághoz, a New York-i bírósághoz vagy az EU bíróságához Luxemburgban, és szinte biztos, hogy hosszú évekig elhúzódó perekre számíthatnak.