2024: Az államfő és a külügyminiszter által felköszöntött Győzike a Mandinernek adott interjújában üzent Dúró Dórának

Bár még csak két hete tart ez az év, a leginkább Győzike néven ismert Gáspár Győzőt már felköszöntötte Novák Katalin és Szijjártó Péter is, utóbbi miatt pedig háborgott egy sort Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa a „Kossuth-díjat is kap Győzike?” kezdetű Facebook-posztjában.

Na utóbbira reagált most a tavaly óta hivatalosan is fideszes Gáspár Győző, méghozzá a Mandinernek adott interjújában, ahol azzal kezdte, „itt az ideje, hogy Dúró képviselő asszony felhevült Facebook-követőtábora is értesüljön a valóságról”.

Hogy mi a „valóság”? Gáspár Győző szerint az, hogy miután „nagyrabecsüli őket”, meghívta Novák Katalint és Szijjártó Péter is a születésnapjára.

„A meghívókat elküldtem, és erre jött tőlük egy-egy hallatlanul udvarias levél, amelyben jelezték, nem tudnak részt venni az eseményen, majd mindketten boldog születésnapot kívántak. Emberi gesztust gyakoroltak.” Gáspár szerint emiatt „rohant neki” Dúró Dóra, aki posztjában azt írta Gáspárról: „nem igazán lehet értelmesen meghatározni, hogy micsoda.”