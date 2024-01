A kínai hadsereg az amerikai tiltás ellenére is hozzájut a fejlett nyugati technológiához

Kínai katonai szervek, állami mesterséges intelligencia kutatóintézetek és egyetemek az elmúlt évben kis tételben vásároltak Nvidia chipekből, pedig ezen eszközök kínai exportját az Egyesült Államok betiltotta, írja a Reuters.

A nagyrészt ismeretlen kínai beszállítók eladásai a lap szerint rávilágítanak arra, hogy Washingtonnak a tiltások ellenére is nehézséget okoz, hogy teljesen elvágja Kína hozzáférését a fejlett amerikai technológiához, amiket a haditechnika és a mesterséges intelligencia területén a legjobbnak tartanak. A csúcskategóriás amerikai chipek vásárlása vagy eladása nem illegális Kínában, és a nyilvánosan elérhető pályázati dokumentumok azt mutatják, hogy a korlátozások bevezetése óta kínai szervezetek tucatjai vásároltak eszközöket. A Reuters vizsgálata szerint sem az Nvidia, sem a vállalat által jóváhagyott kiskereskedők nem szerepeltek az azonosított beszállítók között. A lap szerint egyrészt kialakult a chipek másodpiaca, másrészt kínai kereskedők azt mondták, hogy felvásárolják nagy amerikai cégek által fel nem használt készleteket, harmadrészt pedig indiai, tajvani és szingapúri cégeken keresztül importálják a technológiát.

A vásárlók között voltak elit egyetemek, valamint két, az amerikai exportkorlátozások hatálya alá eső szervezet - a Harbin Institute of Technology és a University of Electronic Science and Technology of China - is, ezeket azzal vádolták, hogy az amerikai nemzeti érdekekkel ellentétes katonai szervvel állnak kapcsolatban.