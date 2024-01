Igény volna rá, de senki nem nevezheti a gyerekét Legolásznak vagy Wednesday-nek

photo_camera LEGOlas

Immár 2607 lánynév és 1963 fiúnév közül lehet válogatni, miután 70 új keresztnév bejegyzését elfogadta, 400-ét viszont elutasította a Nyelvtudományi Kutatóközpont.

Általánosságban az a célja a szülőknek, hogy minél egyedibb nevet válasszanak, sőt előfordul, hogy az adott nevet a kérelmező szeretné levédetni, hogy csak az ő gyereke viselje - írja a 24.hu. Raátz Judit tudományos főmunkatárs szerint továbbra is a színes, egyedi névválasztás a jellemző, és a kérelmek nagy része ezúttal is idegen helyesírással írt névre vonatkozott - márpedig ezt jogszabály tiltja. Elbukott ezen a szigorú korlátozáson a Riley, a Fanny, a Sophia és a Wednesday. A Maya, a Noah és a Deniel nem is egyszer.

A kettős keresztnevek is népszerűek, az Emilin (Emma + Lynn) és az Annarózsa átment a szűrőn. A bejegyzésre javasolt női nevek között van angol (Linell) és szláv (Girdiána, Dragana, Bojka), japán (Kjókó, Kaori, Mei), koreai (Nabi) és szanszkrit (Paldzom, Mádhuri) is.

Mostantól Pipó és Tiágó is lehet a szépreményű fiatalember, a mesehősökkel viszont cudarul bántak az MTA döntnökei: Galahad és Legolász se lehet a gyerek.

