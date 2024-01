Trump fölényesen győzött az első előválasztáson, egyik riválisa már vissza is lépett a javára

Donald Trump egészen simán, a szavazatok 51 százalékát megszerezve fölényesen győzött Iowában az első republikánus előválasztáson. A közép-nyugati államban tartott kaukuszon Ron DeSantis végzett 21 százalékkal a második helyen. Nikki Haley, a Trump-ellenes mérsékelt tábor jelöltje 19 százalékkal csak a harmadik lett.

Az eredmény nagyjából megfelel az előzetes közvélemény-kutatásoknak, melyek biztos Trump-fölényt jeleztek a párton belül is konzervatívnak számító államban. Trump meggyőző előnyét az ellene folyó eljárások és az indulásával kapcsolatos jogi kétségek sem csökkentik.

Az előválasztási folyamat kezdetére csak két komolyan vehető versenytársa maradt Trumpnak a republikánus elnökjelöltségért. Ron DeSantis floridai kormányzó, aki a „Trump-mentes trumpizmus” ígéretével próbálna a párt törzsszavazóinak kedvében járni, de kezdeti lendületéből mostanra sokat veszített, illetve Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet és dél-karolinai kormányzó, aki mögött a régebbi vágású pártelit sorakozott fel. Haley ugyan folyamatos emelkedéssel begyűjtötte a pártbeli „mérsékeltek” és Trump-szkeptikusok támogatását, de a mai Republikánus Pártban egyszerűen nincs elég ilyen szavazat.

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Iowában Trump célja a magabiztos győzelem és ezzel elnökjelölti kampányának a berobbantása volt, amit az eredmény alapján simán sikerült is hoznia. A felmérések adatai szerint minden választói csoportban az első helyen végzett - a fölénye az egyetemi és elővárosi körzetekben ugyanakkor kisebb, mint máshol.

A többiek, Haley és DeSantis leginkább azért küzdöttek, hogy olyan eredményt érjenek el, amivel nem véreznek el rögtön az első előválasztás után. A húsz százalék körüli eredménnyel a minimumot hozták, de ez nem olyan eredmény, ami különösebben nagy lendületet adhatna nekik a folytatásra. Némi meglepetés, hogy a komoly helyi kampányt folytató DeSantis pár ezer szavazattal megelőzte Haley-t, akit ő és Trump is leginkább támadott a kaukusz előtt.

Haley abban bízhat, hogy Iowa után két olyan állam, New Hampshire és Dél-Karolina következik, ahol az adottságok (republikánus mércével liberális állam, illetve számára hazai pálya) is jóval kedvezőbbek számára, és ennek megfelelően ezekben erős kampányt is folytatott. Ezzel együtt, bár a hátránya ezekben az államokban jóval kisebb, ezekben is Trump vezet.

Egy jelölt, a 7 százalékkal a negyedik helyen végző Sivek Ramaswamy üzletember az iowai eredmény után már be is jelentette a visszalépését, és Trump támogatására szólított fel - de neki eleve nem volt valós esélye.

Ha nem sikerül az eddigi dinamikát megváltoztatni, már akár a március eleji „szuperkedd” is formalitássá válhat, és Trump elnökjelöltsége gyorsan eldőlhet. A volt elnök támogatói máris visszalépésre szólították fel riválisait, "hogy ne pazarolják feleslegesen az erőforrásokat", és a republikánus párt már a Biden elleni várható küzdelemre koncentráljon. Trump a győzelme után köszönetet mondott "Iowa nagyszerű népének", és arról beszélt, hogy "itt az ideje, hogy mindenki, egész országunk összefogjon".

Az iowai Trump-győzelmet Biden gyors mozgósításra használta fel, az első eredmények után adományozási felhívást tett közzé , miután elismerte, hogy Trump a republikánusok egyértelmű éllovasa.