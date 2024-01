„Ha kapnék egy eurót minden alkalommal, amikor valaki a Fideszből nácinak nevez, több pénzem lenne, mint amennyi pénze Magyarországnak be van fagyasztva a jogállamiság megsértése miatt." Ezt Daniel Freund zöldpárti német EP-képviselő mondta a HVG-nek, miután a lap újságírója megkérdezte, mit szól hozzá, hogy Kocsis Máté fideszes frakcióvezető lenácizta.

A történet előzménye, hogy az Európai Parlament Magyarországról szóló szerdai vitájában Freund is felszólalt. Arról beszélt, hogy ha az EU vezetése most enged Orbán zsarolásának Ukrajna megsegítésének kérdésében, akkor a magyar miniszterelnök később is zsarolni fogja az uniót. Majd megemlítette, hogy a szuverenitásvédelmi törvénnyel Orbán megint megtámadta a jog uralmát. A felszólalását azzal zárta, hogy „találkozunk a bíróságon”.

A zöldpárti képviselő ezzel arra célzott, hogy

az Európai Parlament (EP) pert indít az Európai Bíróság előtt, mert az Európai Bizottság részben felszabadította a Magyarországnak járó forrásokat.

Kocsis erre Facebookon reagált. Posztjában először tömören felidézte a sztori lényegét:

Daniel Freund német képviselő közölte: „A Magyarországnak járó 10 milliárd eurós uniós pénz feloldását meg fogják támadni.” Majd megadta az értékelést róla, a viták bíróságon történő megoldását jellegzetes náci megoldásnak nevezve: