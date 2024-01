A török parlament megszavazta Svédország NATO-csatlakozását

Megszavazta a török parlament Svédország NATO-csatlakozását, közölte a török hírügynökség kedd este. Tehát hiába ígérte Szijjártó Péter decemberben Brüsszelben, hogy

nem Magyarország lesz az utolsó, aki ratifikálja a csatlakozást, végül Magyarország lesz az utolsó, aki ratifikálja a csatlakozást,

Svédország másfél éve, a finnekkel együtt adta be NATO-csatlakozási kérelmét, az orosz–ukrán háború kitörése után. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatta. Míg a magyar kormány szerint a parlament önérzetes fideszes többsége nem hajlandó ratifikálni, addig a török kormány egyértelműen kijelentette, hogy az általa terroristának tartott kurdok svédországi tevékenységét szeretné nehezíteni. Korábban a Kurdisztáni Munkáspárt tagjainak kiadatását kérték.

Fideszes politikusok az elmúlt hónapokban sok mindennel magyarázták, miért nem szavazott még az országgyűlés a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásáról - itt összeszedtük néhány érvüket. A tavaszi ülésszakra vonatkozó program alapján a kérdés továbbra sincs a magyar kormány napirendjén.