Lopásgátló funkció érkezik az iPhone-okra, miután korábban ellopták egy csomó ember adatát

Új funkciókkal érkezik meg az iPhone-ok operációs rendszerének, az iOS-nak a frissítése, ami segíthet abban, hogy megvédjük adatainkat, ha ellopnák a telefonunkat.

Megírtuk, hogy az elmúlt néhány évben csak New Yorkban több száz alkalommal fordult elő, hogy emberek elvesztették a hozzáférésüket a teljes digitális életükhöz, sokszor akár a pénzügyi applikációjukhoz is – azután, hogy ismeretlenek megkörnyékezték őket, kifigyelték az iPhone-jukat feloldó jelkódot, majd ellopták a telefonjukat. A nagyobb baj nem is feltétlen a készülék ellopása volt, hanem az, hogy hiába állítunk be a telefonunkon arcfelismerő vagy ujjlenyomatos biztonsági rendszert, ha helyette jelkóddal is fel tudjuk oldani a telefont. A tolvajok pedig megváltoztathatják az Apple ID-t, hozzáférhetnek hitelkártyákhoz. A Wall Street Journal részletes cikkben foglalkozott a jelenséggel, erre válaszul érkezik most az iOS 17.3 frissítése.

Az új eszközvédelemre szolgáló funkció szerint már nem lesz elegendő a telefon jelkódját megadni, mert ha be van kapcsolva az új funkció, akkor bizonyos műveletekhez továbbra is arc- vagy ujjlenyomat-felismerést fog kérni a rendszer. Így a tolvajok hiába fogják tudni a jelkódot, a tárolt jelszavakhoz, hitelkártyákhoz nem fognak tudni hozzáférni és az Apple ID-t sem fogják tudni megváltoztatni.

Az operációs rendszer frissítésével még kikapcsolva érkezik a funkció a telefonra, azt manuálisan kell bekapcsolni, és úgy tűnik érdemes. (Techcrunch)