Fuckoff, pia, verekedés: 140 font pénzbüntetésre ítélték a mai angol foci legnagyobb alakját, Phil Foden anyját

Még ki sem találták a valóságsókat, sőt a tévét is alig, amikor az angol futball már vicces alkeszek, indulatkezelési problémákkal küzdő prolik és analfabéta szexfüggők sorával ajándékozta meg a világot. Ha egy angol focicsapat spanyolországi edzőtáborba indult, nem az volt a kérdés, lesz-e csapaton belüli tömegverekedés, hanem az, hogy szerszámokkal esnek-e egymásnak, vagy csak puszta kézzel. Ehhez képest ma már 1 darab Jack Grealishre jut 100 ministránsként élő, napi tápanyagbevitelét grammra megtervező, a határok helyett maximum a combizmát feszegető, 6 óra xboxozás után 8-kor ágyba bújó, unalmas fiatal atléta.



Van azért még, aki tudja, hogy a foci nem sport, hanem annál sokkal több. Úgy hívják, hogy Claire Rowlands – és ő az angol válogatott és a Manchester City fiatal szélsőjének, Phil Fodennek az anyja. De leginkább ő a Legenda, a régi jó angol foci megtestesült szelleme, az Utolsó Mohikán Squaw.

photo_camera Claire Rowlands akcióban, nála jobban a Liverpool sem játssza manapság a letámadást

Legutóbb most csütörtökön ítélte a bíróság 140 font pénzbüntetésre egy még tavaly szeptemberben történt eset miatt. Hősünk az eseményekre a walesi Towyon városában, egy barátja lakókocsijában melegített a brit futball klasszikus táplálékkiegészítőjével: tequilával. A következő állomás a tengerparti városkában található Bentley's bár volt, ahová a haverjaival érkezett az alapozásból, hogy néhány vodka után klasszikus partitrükköt húzzon elő a repertoárból: leverte a baseballsapkát egy részeg fejéről, akit a beszámolók szerint Mr. Shortmannek hívtak. A bár személyzete erre kidobta a helyről és ráhívta a rendőrséget, akiket Rowlands lelkes fuckoffozással fogadott, mire megbilincselték és magukkal vitték.



„Csak részeg voltam – magyarázta a Legenda a tárgyaláson a bírónak. – Viccelődés volt csak, egy kis ugratás. El se hiszem, hogy azért kerültem bajba, mert levertem a sapkát valakinek a fejéről. Szokásos partitrükköm, hogy leverem valakinek a sapkáját, aztán visszateszem a fejére.”

Ki ne akarna épp vele bulizni járni a hátralévő életében, ha lenne választása?



A sport legnagyobbjai mindig saját magukkal a legszigorúbbak, ez alól a szabály alól Claire asszony sem kivétel. A rendőrségi kihallgatásán ugyanis azt mondta, „kicsit picsa módjára” viselkedett, amit azzal magyarázott, hogy „nem iszom gyakran, de amikor igen, akkor behozom a lemaradást. Olyan vagyok, mint egy állat.”

Claire Rowlands természetesen nem pusztán emiatt a friss eset miatt került kultikus polcra.

2021-ben történt, hogy cigit kért egy nőtől a barátnője születésnapi bulijában. A cigitulajdonos tudhatta volna, hogy Claire nemcsak a rengeteg elfogyasztott proseccótól van felajzva, hanem attól is, hogy a férfi sztriptíztáncos épphogy befejezte a műsorát. A cigiző Kate (32) azonban szarvashibát vétett, amennyiben azt mondta, hogy nincsen. Az a többieket minősíti, hogy tömegverekedés lett a vége, az azonban Hősünket, hogy a nála 9 évvel fiatalabb, 32 éves áldozatának nemcsak az arcát, hanem a hasát is összeharapdálta, annyira, hogy a nő tetanuszoltást is kapott. Az archarapás talán egy közönséges verekedőnek is eszébe jutott volna, no de a has! Itt válik el egymástól az igyekvő átlagfocista a klasszistól. Katie-t a buliból vérrel borítva, mindkét szemén monoklival vitték kórházba. Hogy nem sportújságírós túlzásról van szó, íme egy másnap készült fotó a magát addigra összeszedő, kimosakodott nőről:



photo_camera Többet kellett volna edzeni!

A Legenda sokoldalú, nem csak egy sportágban vitézkedik. 2022 februárjában profi bokszmeccsre vitte a fiát Manchesterben. Minden ízében angol szórakozás volt ez: a ringben két egymásnak tíz éve beszólogató angol bunyós ugrott egymásnak, a lelátó több pontján is verekedés tört ki, az aréna egyik emeleti folyosóján pedig a konkurens Liverpool szurkolói pinának nevezték Phil Fodent, aki ugye hősük fia.

A 171 centis, alultáplált gyermekmunkásra emlékeztető testalkatú focista riadtan menekült be egy ajtón a folyosón hőzöngő seggfejek elől, de a felesége és a mamája megvédték. Előbb a felesége fordult vissza és szólt oda, majd a helyiség mélyéről előkerült a Legenda, aki lendületes fuckoffozással közölte a véleményét a fiát pinázókról, majd lökdösni kezdte azt a fickót, aki nem volt hajlandó elállni az ajtóból.

Mire a nagydarab férfi bevitt neki egy lengőütést. Erőből, bele az arcába, hogy hátracsuklott a feje. Ezen a ponton majdnem mindenki abbahagyta volna, és visszamenekül a szoba biztonságába, de kevesekből is lesznek Legendák. Foden anyja megrázta magát, aztán azzal a lendülettel ugrott neki a rátámadó bandának, a kezével cséphadaróként szórva a válaszütéseket, miközben szépen kapott ő is. Eközben a fia riadtan pattogott a háttérben, és nem mert közbeavatkozni. De még az a Fodenék társaságához tartozó futballfilozófus is csak a Legenda bátor ellentámadása után mert előugrani, aki egy tűzoltókészülékkel verte volna szét a támadók fejét, ha meri.

Claire Rowlands hiába 5 éve nagymama, annyira fiatalon lett anya, hogy még csak 44, így sok szép pillanatot szerezhet még a vérbeli angol foci kedvelőinek.