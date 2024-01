Fel lehet oszlatni a TEK-et, Szijjártó Pétert komolyabb erők védik az ungvári útja előtt

Hétfőn a kárpátaljai Ungváron találkozik Szijjártó Péter külügyminiszter az ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával és a kijevi elnöki hivatal vezetőivel. Az orosz-ukrán háború kitörése után most először tárgyal ukrán területen a két külügyminiszter – decemberben Brüsszelben már összefutottak –, miközben Szergej Lavrov orosz kollégájával szinte havi gyakorisággal egyeztet.

Összhangban az Európa-szerte terjedő véleménnyel, hogy az Orbán-kormány a Putyin-rezsim csatlósa, de Szijjártó a hét elején halálos fenyegetést kapott az ukrajnai útja elé: „Magyarok, gyűlöljük a kormányotokat, amely továbbra is mindent megtesz azért, hogy elveszítsük a háborút. Azt hiszitek, hogy a miniszteretek az Ukrajna elleni támadások után csak úgy eljön hozzánk? Mi nem így gondoljuk. Január 29-én tehát robbanásveszélyes üdvözletre számíthatnak” – írták. A külügyminiszter személyi védelmét nyomban magasabb szintre emelték.

De most már tudjuk, hogy kár volt. Magától Szijjártó Pétertől, aki a Facebook-oldalán ezt írta: „Kelemen atya írt sms-t, hogy a győri bencés rendház összes szerzetese imádkozik értem, úgyhogy tutira nem lesz semmi gond”. Hát akkor hová is aggódnánk? Akár a TEK-et is fel lehetne oszlatni, és felkérni a győri bencés rendház összes szerzetesét, hogy szakmányban imádkozzék az összes magyar felelős államférfiúért, akit eddig komoly adópénzekért őriztek hazánk legjobban kiképzett egyenruhás erői (mínusz Orbán Gáspár).