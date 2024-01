Mekkorát csap vissza Iránnak Amerika?

Irán-közeli fegyveresek megöltek három amerikai katonát Jordániában.

Washingtonnak erre válaszolnia kell, de először is azt kellene tudni, hogy pontosan mi köze volt Teheránnak a támadáshoz.

Egy kemény amerikai válaszcsapás gyorsan további eszkalációt eredményezhet.

Joe Bidennek egy olyan pillanatban kellene higgadtnak maradnia és önmérsékletet tanúsítania, amikor saját választói előtt nem mutathat tanácstalanságot és gyengeséget.

„Hihetetlenül robbanékony pillantok ezek a Közel-Keleten. Szerintem legalább 1973, de talán még régebb óta nem volt olyan veszélyes a helyzet a régióban, mint most”

– összegzett Antony Blinken amerikai külügyminiszter azon a hétfői sajtótájékoztatón, amit Jens Stoltenberggel, a NATO főtitkárával közösen tartott.

Blinken súlyos szavai mögött ott vannak az október 7-i Hamász-terrorakció által elindított események, de az amerikai politikus ezúttal kifejezetten arra a vasárnapi dróntadásra utalt, amelyben három amerikai katona vesztette életét Jordániában. Ők voltak a lassan négy hónapja tartó közel-keleti konfliktussorozat első olyan amerikai áldozatai, akik nem valamilyen balesetben, hanem ellenséges fegyveresek támadásában hunytak el.

photo_camera Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár közös sajtótájékoztatója január 29-én Fotó: MANDEL NGAN/AFP

1973-ban a jom kippuri háború fenyegetett azzal, hogy lángba borítja a teljes Közel-Keletet, és a globális nagyhatalmakat is belerángatja a konfliktusba, miután arab országok koalíciója megtámadta Izraelt. Akkor, elsősorban a gyors izraeli katonai sikernek köszönhetően, sikerült megakadályozni a konfliktus eszkalálódását. Az akkori helyzettel szemben most az amerikai politika önmérséklete is enyhíthetne a feszültségen, de mivel Washingtonban most sokan brutális válaszcsapást követelnek, még egyáltalán nem biztos, hogy sikerül elkerülni a helyzet további súlyosbodását.

A következő napok vagy akár órák washingtoni döntéseit alapvetően fogja befolyásolni, hogy mire jutnak az amerikaiak a vasárnapi dróntámadással kapcsolatban. Odáig világos, hogy a 22-es torony nevű, Északkelet-Jordániában, a szír határ közelében található amerikai bázist vasárnap megtámadta egy pilóta nélküli drón, amelynek becsapódása három fiatal amerikai katonával végzett, de ezen túl sok az ismeretlen tényező.